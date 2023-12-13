В России появилась экстремальная версия нового внедорожника Toyota

Российское отделение Arctic Trucks представило доработанную Toyota Sequoia

Совсем недавно российское отделение компании Arctic Trucks из Исландии, много лет специализирующейся на экстремальной доработке внедорожников, выкатило китайский Tank 300 в фирменном исполнении, но вот и еще одна премьера. Представлена версия новой Toyota Sequoia, получившая название Arctic Trucks AT37. Этим проектом компания завершает 2023 год и называет машину «идеальным подарком для любителей приключений».

Arctic Trucks AT37

Дорожный просвет увеличен на 25 мм и достиг 256 мм, применены шины 37" на кованых дисках 20" (хотя можно заказать машину на «гражданских» колесах 315/80 R17), выросли углы въезда-съезда. Около 70 компонентов конструкции – оригинальные. Допоборудование включает установочный комплект для лебедки, шноркель, защиту двигателя и многое другое, причем перечень обещают дополнить.

Arctic Trucks AT37

Под капотом – тойотовская гибридная силовая установка i-FORCE MAX Twin-Turbo V6 с суммарной отдачей 437 л.с. (электромотор выдает 49 л.с.), работающая с 10-ступенчатой АКП и полным приводом.

Arctic Trucks AT37

Машина прошла внутренние тесты, соответствует стандартам Arctic Trucks, все изменения сертифицированы и внесены в СКТС. Вышеупомянутый Tank 300 в версии от Arctic Trucks стоит более 5 млн рублей, причем доработки оценены в 1,2 млн рублей. Для Секвойи комплект чуть дороже – сообщается о прайсе от 1 350 000 рублей и выше.

Источник: arctictrucks.ru, Автопоток

Видео: Arctic Trucks Russia