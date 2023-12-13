РОАД: автодилеров вынуждают навязывать допуслуги

Эксперты РОАД нашли причину возможного банкротства автодилеров в 2024 году

Некоторые российские автодилеры могут обанкротиться в 2024 году из-за того, что не смогут выполнить взятые на себя обязательства по продажам. Таким прогнозом поделился вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов.

«Российские дилеры вряд ли смогут выполнить план продаж новых автомобилей на 2024 год — производители поставили задачу по реализации почти 2 млн машин. И дилер не может отказаться от плана продаж или скорректировать его. Если дилер не согласен с требованиями производителя, то он имеет право расторгнуть договор без объяснения причин. А в этом случае дилер может и вовсе обанкротиться», — отметил вице-президент.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в настоящее время на складах дилеров образовался переизбыток автомобилей китайских производителей – их порядка 175 тысяч. Для того чтобы выполнить планы продаж, дилеры будут вынуждены навязывать покупателям дополнительные услуги.

Напомним, ранее в Минпромторге выразили мнение, что российский авторынок в 2024 году будет постепенно восстанавливаться, и уровень продаж может достигнуть 1,3 млн экземпляров. Представители ведомства подчеркнули, что в 2026 году объем продаж автомобилей приблизится к среднегодовому значению 2015–2021 годов.

А уже начиная с 2027 года рынок продемонстрирует динамику роста на 1% в год. Таким образом, к 2030 году автомобильный рынок России выйдет на показатель 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит порядка 1,9 млн автомобилей в год.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: iz.ru