К 2030 году КАМАЗ начнет выпуск грузовиков поколения К5+ и безуглеродный транспорт

КАМАЗ: к 2030 году предприятие увеличит выручку до 806 млрд рублей

Российский производитель грузовых автомобилей и двигателей КАМАЗ намерен к 2030 году достичь выручки в размере 806 млрд рублей. Такие планы предприятие утвердило в рамках программы стратегического развития на ближайшие годы. О них сообщила пресс-служба предприятия.

Отмечается, что в 2022 году выручка компании по РСБУ составила 267,3 млрд рублей, сформирована программа инвестиций в объеме более 380 млрд рублей. Приоритетными являются программы НИОКР, «Реинжиниринг 2.0», «Развитие новых бизнесов и продаж».

«Была заслушана и утверждена программа стратегического развития ПАО "Камаз" на период до 2030 года. В числе ключевых целей, которые компания планирует достичь к этому времени, выручка в размере 806 млрд рублей, продажа грузовиков на уровне 60 тыс. единиц», — отмечается в сообщении компании.

Что касается продаж за рубежом, планируется достичь 16%, а рентабельность по EBITDA — 9%. К 2030 году с целью реализации новой стратегии КАМАЗ будет развивать новую линейку, в нее войдут грузовики поколения К5+, новые семейства пассажирского транспорта, автомобили «Компас», а также безуглеродный и высокоавтоматизированный транспорт. Кроме того, будут вестись работы по созданию карьерной и вездеходной техники.

Также КАМАЗ сосредоточится на модернизации производственных мощностей, большое внимание будущая стратегия уделяет вопросам экологии и низкоуглеродного развития, социальной политике, и совершенствованию корпоративной системы управления.

Напомним, КАМАЗ является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей и входит в топ-20 ведущих мировых производителей.

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Источник: tass.ru