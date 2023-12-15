Путин рассказал, как снизить цены на машины

Путин: Рост цен на российские автомобили на 40% – это много

Во время совместной прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, почему ценник на продукцию АВТОВАЗа «улетел в космос». И практически не осталось новых машин до миллиона рублей.

Глава государства уточнил, что не «в космос», а на 40%, что тоже немало. И связано это с уходом европейских, японских, южнокорейских брендов с российского рынка, вместе со всеми компонентами.

«Возник вопрос развития собственной базы. АВТОВАЗ, надо сказать, с количеством справляется, но чем больше будет, тем меньше будет цена», – сказал президент, отметив, что это небыстрый процесс.

Определённые издержки связаны с тем, что производитель все же добывает эти импортные компоненты, но уже по другой цене, что ведет к удорожанию. Плюс к этому небольшое количество выпускаемой продукции, что также негативно сказывается на цене.

Что делать?

Во-первых, важно создавать свои собственные платформы и их развивать, но это требует времени. Вторая важная задача – создать свою компонентную базу. Россия передоверилась так называемым партнерам, и отрасль автокомпонентов была почти утрачена, теперь ее надо воссоздавать. В Минпромторге этим сейчас занимаются.

Самое главное, отметил президент, что у нас в автопроме ничего не рухнуло после ухода западных компаний, и это «разочарование» для тех, кто предрекал крах.

О китайцах

Что касается засилья китайских брендов на нашем рынке, президент отметил, что это касается не только России, китайцы ведут себя очень активно на всех рынках и уже начали вытеснять и европейских производителей, в том числе у них дома.

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Источник: прямая линия Президента РФ Владимира Путина с гражданами и пресс-конференция с журналистами