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Китай переживает небывалый подъем автоотрасли — в стране на нее работают 437 заводов

Китай установил абсолютный рекорд по выпуску авто, обогнав Европу вдвое

За 10 месяцев 2023 года китайский автопром впервые за свою историю выпустил почти 21 млн легковых автомобилей, обогнав в два раза Евросоюз и Великобританию.

Этот показатель стал абсолютным рекордом страны, он превысил более чем на 20% результат допандемийного 2019 года. У Евросоюза и Великобритании на фоне антироссийских санкций реализовано всего 10,4 млн машин (отставание от показателей четырехлетней давности – 22,5%).

В частности, автопром Финляндии рухнул сразу в 4,5 раза — в период с января по октябрь текущего года выпущено порядка 20 тысяч штук. Падение Словении составило в 3,3 раза — до 61,2 тысячи штук, Румыния сократила выпуск машин в 2,5 раза (160,3 тысяч штук). В топ-5 антилидеров вошли Нидерланды (падение в 2,4 раза, до 65 тысяч штук) и Франция (в 1,7 раза, до 759,3 тысячи штук). Только Бельгия смогла на 1% нарастить производство, ее показатель 222 тысячи штук.

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Подсчитано, сколько сегодня китайских марок на авторынке России

Динамика продаж авто в европейских странах тоже далека от успешной — итог за 10 месяцев 2023 года оказался ниже показателей 2019 года на 20,22%. Очень заметно продажи снизились в Словении (на 33,34%, до 42,3 тысячи штук), Австрии (на 29%, до 201,8 тысячи штук), Венгрии (на 28,33%, до 91,4 тысячи штук), Испании (на 24,63%, до 798,4 тысячи штук) и Финляндии (на 22,88%, до 75 тысяч штук).

Китай же напротив нарастил динамику не только по производству автомобилей, но и по их продажам. Впервые за четыре года рост составил 20% (реализовано 20,6 миллиона штук). Согласно данным, в КНР в настоящее время функционируют 437 автозаводов, это почти в четыре раза больше, чем в ЕС (80) и Британии (36) вместе взятых.

Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
02.01.2024
Фото:Depositphotos
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