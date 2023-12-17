Chevrolet Suburban подарил еще один хороший день

В рождественской истории от Chevrolet к женщине на миг возвращается память

Рождество и новогодние праздники уже не за горами, и для некоторых лучшая часть праздников — это воспоминания.

Потрясающе трогательную рождественскую историю рассказали нам Chevrolet.

Идет подготовка к зимнему тождеству, съезжается вся семья, радость, подарки, буря эмоций. В стороне сидит пожилая женщина, из-за болезни она ни на что не реагирует, деменция разрушает мозг и как говорит ее муж: «Увы хороших дней, когда она узнает близких, становится все меньше».

И тогда внучка решает подарить бабушке еще один «хороший день». Как? Прокатить ее на переднем сиденье старенького Chevrolet Suburban, бывшего у этой пожилой дамы спутником по жизни. Да еще и под любимую песню Джона Денвера «Солнечный свет на моих плечах».

И старушка на глазах оживает: вот дом, в котором она родилась, вот средняя школа, где она училась, а вот кинотеатр под открытым небом, куда она тайком возила внуков на их первый фильм ужасов…

«Солнечный свет на моих плечах делает меня счастливым, солнечный свет в моих глазах может заставить меня плакать», - поет Денвер, и мы подпеваем месте с ним.

Посмотрите эту трогательную историю об одной поездке, которая на миг вернула пожилой даме ее воспоминания.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Видео: YouTube