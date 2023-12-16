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«Ваша внучка попала в аварию»: как инспектор ДПС бабушку от мошенников спас

На Ставрополье автоинспектор не дал мошеннику обмануть пенсионерку

Сотрудник Госавтоинспекции Ставропольского края Игорь Нестеренко смог уберечь пенсионерку от афериста, который обманом пытался отнять у нее 1,2 млн рублей. Старший лейтенант полиции подвозил бабушку на своем автомобиле – она подошла к нему на парковке у магазина и попросила отвезти в банк.

По пути они разговорились, и полицейский узнал, что пожилой женщине позвонили неизвестные, заявив, что ее внучка попала в ДТП и теперь нужны деньги. Пенсионерка разволновалась и, даже зная о подобных способах обмана, согласилась перевести средства.

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«Старший лейтенант полиции понял из разговора, что гражданка разговаривала с мошенниками. Он отговорил ее от опрометчивого поступка и доставил в отдел полиции, сообщив о произошедшем ее родственникам», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Если бы не помощь сотрудника полиции, женщина перевела бы деньги по указанию мошенника, пишет источник. В итоге же все законилось благополучно: пенсионерка поблагодарила Игоря Нестеренко за отзывчивость и пообещала больше не поддаваться на уловки мошенников.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 501
16.12.2023
Фото:МВД Медиа
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