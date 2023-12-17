Редкие кадры с «советским Range Rover» – УАЗ 3172

На видео показали УАЗ-3170 и УАЗ-3172 – внедорожники, превосходящие иномарки

УАЗ-3170? Если молодое поколение наших читателей подумало про проект безрамного кроссовера, который Соллерс закрыл несколько лет назад, то это не он. Был другой УАЗ-3170! Его сравнивали и сравнивают с Land Rover Range Rover и Mitsubishi Pajero, как с лучшими образцами люксовой внедорожной техники, ведущей родословную из 1970-х.

Называлась машина УАЗ-3170 Симбир (такое планировалось имя) или, для внутризаводского пользования, «Проект Вагон». На УАЗе он стартовал в 1973 году – УАЗ-469 тогда только-только встал на конвейер. Но первый макетный образец новой модели сделали только в 1980-м!

Однако после всех споров и «утрясок» результаты был отличный: для военных сделали длиннобазную версию (она мыслилась как основная), вмещавшую сразу 9 человек, а для «гражданки» предназначалась короткобазная.

У первых опытных образцов 1982-1983 годов дорожный просвет составлял 325 мм – почти на 100 мм больше, чем у 469-го на «колхозных» мостах и на 25-мм больше, чем у него же на армейских мостах с колесными редукторами!.. Позднее появилась доработанная версия – УАЗ-3172, и она впечатляла еще больше. Что же стало с проектом дальше?

На эти уникальные машины в движении можно посмотреть в приложенном видео, а затем прочитать рассказ «За рулем» об этом внедорожнике.

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Источник: Техника СССР