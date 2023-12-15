Российские водители назвали условие перехода на природный газ

Водители готовы перейти на метан, если это позволит сэкономить на топливе

По данным «Газпром газомоторное топливо», с начала 2023 года среднемесячная стоимость компримированного природного газа (КПГ, CNG) на фирменных заправках выросла всего на 1,6%. При этом стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 за тот же период поднялась почти на 7% – до 50,26 рублей и до 54,89 рублей соответственно.

А рост цен на пропан-бутан (СУГ) и вовсе бьет рекорды: средняя стоимость выросла более чем на 40% – с 19,14 рубля в январе до 27,21 в ноябре.

«Сэкономить на топливе, обезопасить свой автомобиль и продлить срок службы двигателя позволяет переход на природный газ. Благодаря проекту Народное топливо сделать это можно фактически бесплатно», – напоминает пресс-служба «Газпром газомоторное топливо».

А вот что говорит совместный опрос «Газпром газомоторное топливо» и «За рулем». Мы спросили подписчиков «За рулем» в Viber, что сподвигло бы их на покупку автомобиля с двигателем, потребляющим природный газ?

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Оказалось, что лишь для небольшой части (около 2% из более 2 тысяч респондентов) важны преференции при оплате проезда по «платкам» и при покупке автотоваров, если бы таковые существовали для владельцев метановых автомобилей.

Более крупная группа (19%) считает, что для владельцев машин на газовом топливе было бы подходящим освобождение от транспортного налога. Но большинство (около 79%) считает главным стимулом перехода на метан как раз экономию средств на заправку.