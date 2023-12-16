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Кроссовер и «производная от Renault»: Mitsubishi рассказала о своих новинках

Mitsubishi расширит ассортимент в Европе двумя новыми моделями на базе Renault

Одной из этих моделей будет компактный полностью электрический кроссовер от подразделения Renault Ampere EV, который появится на рынке в 2025 году.

Тизер Mitsubishi
Тизер Mitsubishi

Вторая модель, которую Mitsubishi планирует выпустить, будет называться «производной от Renault». Несмотря на то, что пока нет подробностей о данной модели, известно, что она будет производиться Renault и, вероятно, будет оснащена двигателем внутреннего сгорания.

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Mitsubishi уже успешно продает две модели, созданные на базе автомобилей Renault, в Европе – это небольшой автомобиль Colt, основанный на Renault Clio, и кроссовер ASX, созданный на базе Renault Captur.

Новый электрический кроссовер от Mitsubishi станет ключевым элементом их линейки автомобилей в Европе. Алекс Томас, руководитель отдела маркетинга Mitsubishi Europe, подчеркнул, что их стратегия заключается в сосредоточении на основных сегментах европейского рынка.

Компания Mitsubishi уже представила тизер своего нового электрического кроссовера, который в профиль напоминает Renault Scenic E-Tech. Они сообщили, что автомобиль будет построен на платформе Alliance CMF-EV от Scenic, которая была переименована в AmpR Medium. Это позволит Mitsubishi внедрить передовые технологии и обеспечить высокую производительность своего электрического кроссовера.

Кроме того, в следующем году Mitsubishi планирует выпустить новую версию своего подключаемого гибридного кроссовера Outlander.

Источник: Automotive News Europe

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 2
16.12.2023
Фото:Mitsubishi
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