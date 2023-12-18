#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Салон Zafira с опциональным третьим рядом
18 декабря
Немецкая надежность, крепкое шасси: семейная иномарка за миллион рублей
Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать...
Возможностей бесплатно припарковаться возле дома стало больше
18 декабря
Возможностей бесплатно припарковаться возле дома стало больше
Новые правила расширили зону бесплатной...
Максим Ликсутов: В Москве отреставрировали популярную когда-то маршрутку
18 декабря
Максим Ликсутов: В Москве отреставрировали популярную когда-то маршрутку
Музей Транспорта Москвы восстановил символ...

Максим Ликсутов: В Москве отреставрировали популярную когда-то маршрутку

Музей Транспорта Москвы восстановил символ 1990-х - микроавтобус «Газель»

ГАЗ-32213 займет место в будущей экспозиции на Новорязанской улице, 27. Серия этих малотоннажных автомобилей производилась на Горьковском автомобильном заводе с 1996-го по 2002-й и встречается на дорогах Москвы и по сей день.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

«В конце 2024 года постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы будет размещена в памятнике архитектуры — гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27. Посетители смогут увидеть уникальную технику, часть которой сохранилась в единственном или ограниченном количестве. Это будет самый интерактивный транспортный музей в мире, он будет одним из самых посещаемых в столице. Работы ведутся по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина».

В 1990-х годах, отсутствие полноценных отечественных микроавтобусов привело к выходу на рынок ГАЗ-3221 (Газель). Эти маршрутки стали основным транспортом в бывших странах СНГ, заменив микроавтобусы РАФ. Маршрутки сыграли важную роль в решении проблемы транспортной доступности в городах.

Смотрите, какой ГАЗон – с необычной внешностью и спальным отсеком!

Газель выпускалась в шестидесяти различных версиях, и модель ГАЗ-32213 стала наиболее популярной среди маршрутных такси в России. Музей Транспорта Москвы провел тщательную реставрацию, восстанавливая деформированные части кузова и ходовую часть.

После реформы частных перевозчиков в 2016 году Газели ушли с улиц, однако микроавтобусы ГАЗ-3221 и его модификации можно встретить на улицах столицы и по сей день, но только в качестве корпоративного транспорта.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Музей Транспорта Москвы

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 5
18.12.2023
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о ГАЗ ГАЗель Бизнес

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв