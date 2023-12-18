Максим Ликсутов: В Москве отреставрировали популярную когда-то маршрутку

Музей Транспорта Москвы восстановил символ 1990-х - микроавтобус «Газель»

ГАЗ-32213 займет место в будущей экспозиции на Новорязанской улице, 27. Серия этих малотоннажных автомобилей производилась на Горьковском автомобильном заводе с 1996-го по 2002-й и встречается на дорогах Москвы и по сей день.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

«В конце 2024 года постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы будет размещена в памятнике архитектуры — гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27. Посетители смогут увидеть уникальную технику, часть которой сохранилась в единственном или ограниченном количестве. Это будет самый интерактивный транспортный музей в мире, он будет одним из самых посещаемых в столице. Работы ведутся по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина».

В 1990-х годах, отсутствие полноценных отечественных микроавтобусов привело к выходу на рынок ГАЗ-3221 (Газель). Эти маршрутки стали основным транспортом в бывших странах СНГ, заменив микроавтобусы РАФ. Маршрутки сыграли важную роль в решении проблемы транспортной доступности в городах.

Газель выпускалась в шестидесяти различных версиях, и модель ГАЗ-32213 стала наиболее популярной среди маршрутных такси в России. Музей Транспорта Москвы провел тщательную реставрацию, восстанавливая деформированные части кузова и ходовую часть.

После реформы частных перевозчиков в 2016 году Газели ушли с улиц, однако микроавтобусы ГАЗ-3221 и его модификации можно встретить на улицах столицы и по сей день, но только в качестве корпоративного транспорта.

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Источник: Музей Транспорта Москвы