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Москвич 8: сроки, характеристики, прогноз цен

Среднеразмерный Москвич 8 выйдет на рынок во второй половине 2024 года

Флагманская модель пополнит линейку отечественного бренда во второй половине 2024 года. Говоря о сроках появления новых моделей в эфире «Нашего радио», коммерческий директор Москвича Александр Мигаль рассказал о моделях Москвич 5, а также Москвич 8.

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«На второе полугодие мы планируем выход большого кроссовера, по классической сегментации – сегмента D. Это будет второе полугодие, Москвич 8», – заметил Александр Мигаль.

Как известно, все модели Москвич – это китайские JAC с замененными эмблемами. Машинокомплекты из Китая собирают на заводе «Москвич», который раньше назывался Рено Россия. По предварительной информации, Москвич 8 – это JAC S7, среднеразмерный кроссовер, сравнимый с VW Tiguan. Силовой агрегат типичный для JAC: 1.5 турбо в связке с 6-ступенчатым роботом и передним приводом.

JAC S7
JAC S7

В Китае цены на этот кроссовер находятся в диапазоне 90-120 тысяч юаней, то есть 1,1-1,5 млн рублей. Если опираться на цены JAC JS4 и его клона Москвич 3, для получения примерной российской цены китайскую сумму можно умножить вдвое.

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Желаем всем удачи!

Источник: ТАСС

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
18.12.2023
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