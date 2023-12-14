Москвич 5: сроки, характеристики, цена!

Кроссовер Москвич 5 появится в продаже в первой половине 2024 года

Четвертая по счету модель бренда Москвич появится на рынке в первой половине 2024 года. Об этом в эфире радиостанции «Наше радио» рассказал коммерческий директор автомобильного завода Москвич Александр Мигаль. По его словам, это будет кроссовер под названием Москвич 5. Фактически, это подтверждает ранее звучавшие слова директора по производству Олега Маслякова.

«На следующий год мы планируем по большому счету выход новой модели, в первом полугодии – это М5. Это среднеразмерный кроссовер будет. И на второе полугодие мы планируем выход большого кроссовера, по классической сегментации – сегмента D. Это будет второе полугодие, Москвич 8», – заявил Мигаль.

Отметим, что секретности вокруг модели Москвич 5 давно нет. Как и все прочие Москвичи, это одна из моделей китайского бренда JAC – с поправкой на иные шильдики и эмблемы. В России машинокомплекты из Китая собираются крупноузловым методом.

JAC Sehol X6

Москвич 5 – это JAC JS5, известный также под именем Sehol X6. Машина чуть крупнее Haval Jolion (длина – 4505 мм против 4472 мм), комплектуется турбированным 1.5 на 150 л.с. в паре с МКП или роботом. Привод – только передний. Цена в Китае начинается с 80 тысяч юаней, то есть примерно от 1 млн рублей. Для получения российской цены цифру можно умножать на два – по крайней мере, такая логика действует в случае с Москвич 3 и идентичным ему Sehol X4.

Источник: ТАСС