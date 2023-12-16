Porsche вынуждена снять с производства популярную модель

Porsche прекращает продажи Macan из-за новых правил кибербезопасности

Продажи популярного кроссовера Macan в Евросоюзе прекращают после 7 июля 2024 года. Причиной такого решения стали новые рекомендации Европейской экономической комиссии ООН, касающиеся кибербезопасности автомобилей.

Porsche Macan

Согласно данным из Automobilwoche, без соблюдения этих новых требований, Porsche не сможет зарегистрировать новые Macan в Евросоюзе. В результате компания приняла решение прекратить продажи этой модели несмотря на то, что ее электрический преемник, Macan EV, еще не был представлен публике.

Причина такого решения заключается в том, что доработка текущей модели под новые требования обойдется слишком дорого.

Это решение окажет значительное влияние на Porsche, так как Macan является наиболее продаваемой моделью в их линейке. Согласно Motor1, до запуска Macan EV остается всего несколько месяцев. Отказ от продажи Macan на 27 рынках Евросоюза будет ощутимым ударом для компании.

Однако, несмотря на временные трудности, Porsche сосредоточивает свое внимание на разработке электрической версии Macan.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Automobilwoche