#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Родная, отечественная, своя: Lada лидирует на вторичном рынке по итогам ноября
18 декабря
Родная, отечественная, своя: Lada лидирует на вторичном рынке по итогам ноября
Автостат: продажи вторичного рынка за 11...
Семьям из Ямала легче всего купить машину, труднее всего это сделать в Ингушетии
18 декабря
Семьям из Ямала легче всего купить машину, труднее всего это сделать в Ингушетии
РИА Новости: рейтинг российских регионов по...
Chery iCAR 03
18 декабря
Новый кроссовер Chery – iCAR 03: названы цены
Chery выпустил в продажу конкурента Haval Dargo...

Путин рассказал, откуда у него появился Запорожец

Путин рассказал новогоднюю историю о родительской любви

Любопытную историю рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на минувших выходных Президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину.

Ранее президент уже рассказывал, что тот Запорожец, на котором он лихачил в молодые годы, его мать выиграла в лотерею. И вот теперь решил поделиться подробностями этой истории.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Путин рассказал, как снизить цены на машины

«У меня мама работала, уже когда вышла на пенсию, работала санитаркой в больнице. И в буфете на сдачу ей дали лотерейный билет. Он стоил тогда 30 копеек. Она пришла, бросила его дома. В общем, в конце концов выяснилось, что она выиграла машину. Скромную, но тем не менее по тем временам это было немало, особенно для нашей семьи, которая жила очень скромно».

Выиграла она Запорожец, и будущий президент потом на нем очень долго ездил.

Семья тогда жила в одной комнате в коммунальной квартире, и улучшить жилищные условия шансов не было никаких. Поэтому до того, как взять машину, провели семейный совет «в Филях», и резонно встал вопрос: а не продать ли Запорожец и купить квартиру?

Сам Путин в то время только поступил на первый курс Ленинградского госуниверситета и думал, что так родители и поступят. Но мама сказала: «Возьмем машину, пусть сынок ездит».

Президент до сих пор удивлен такому проявлению родительской любви.

«Вот, представляете, в этой ситуации они приняли такое решение. Для меня и сегодня это удивительно. Ну вот, что такое мама. Мама!» – заключил глава государства.

Ранее президент рассказал, что надо делать, чтобы цены на автомобили снижались. Основных задач две: ни на кого не надеяться и создавать собственные платформы и развивать свою автокомпонентную базу. И этим сейчас активно занимаются в Минпромторге.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Зарубин/Telegram

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Сергей Фадеичев/ТАСС
Количество просмотров 2
18.12.2023
Фото:Сергей Фадеичев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0