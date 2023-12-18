Путин рассказал, откуда у него появился Запорожец
Любопытную историю рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на минувших выходных Президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину.
Ранее президент уже рассказывал, что тот Запорожец, на котором он лихачил в молодые годы, его мать выиграла в лотерею. И вот теперь решил поделиться подробностями этой истории.
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«У меня мама работала, уже когда вышла на пенсию, работала санитаркой в больнице. И в буфете на сдачу ей дали лотерейный билет. Он стоил тогда 30 копеек. Она пришла, бросила его дома. В общем, в конце концов выяснилось, что она выиграла машину. Скромную, но тем не менее по тем временам это было немало, особенно для нашей семьи, которая жила очень скромно».
Выиграла она Запорожец, и будущий президент потом на нем очень долго ездил.
Семья тогда жила в одной комнате в коммунальной квартире, и улучшить жилищные условия шансов не было никаких. Поэтому до того, как взять машину, провели семейный совет «в Филях», и резонно встал вопрос: а не продать ли Запорожец и купить квартиру?
Сам Путин в то время только поступил на первый курс Ленинградского госуниверситета и думал, что так родители и поступят. Но мама сказала: «Возьмем машину, пусть сынок ездит».
Президент до сих пор удивлен такому проявлению родительской любви.
«Вот, представляете, в этой ситуации они приняли такое решение. Для меня и сегодня это удивительно. Ну вот, что такое мама. Мама!» – заключил глава государства.
Ранее президент рассказал, что надо делать, чтобы цены на автомобили снижались. Основных задач две: ни на кого не надеяться и создавать собственные платформы и развивать свою автокомпонентную базу. И этим сейчас активно занимаются в Минпромторге.
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Источник: Зарубин/Telegram
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