Забыл ОСАГО дома – что мне за это будет?
По пункту 2.1.1 (1) ПДД, водитель обязан иметь при себе полис ОСАГО и по требованию сотрудника ГИБДД передавать его для проверки. Однако в реальности Правила не всегда удается соблюдать, и зачастую это происходит совершенно без дурного умысла – человеческий фактор!
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«За рулем» рассмотрел разные связанные с полисом ОСАГО ситуации. Например, что делать, если просто забыл полис ОСАГО дома?
Ситуация не так критична, как может показаться неопытному водителю. Конечно, отсутствие при себе бумажного полиса – это нарушение, и если вы забыли его дома, вас ждет предупреждение или штраф 500 рублей (часть 2 статьи 12.3 КоАП РФ).
А вот если у вас оформлен электронный полис Е-ОСАГО, то за отсутствие его бумажной распечатки вас штрафовать не должны. Вы можете показать свой полис с экрана смартфона – если номер и все данные нормально читаются, инспектору достаточно в онлайн-режиме проверить действие договора по базе Российского союза автостраховщиков.
Ну а как быть в других, более сложных ситуациях с полисом ОСАГО? Об этом рассказывает новая статья «За рулем».
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