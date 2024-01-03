Забыл ОСАГО дома – что мне за это будет?

«За рулем»: отсутствие полиса ОСАГО грозит штрафом

По пункту 2.1.1 (1) ПДД, водитель обязан иметь при себе полис ОСАГО и по требованию сотрудника ГИБДД передавать его для проверки. Однако в реальности Правила не всегда удается соблюдать, и зачастую это происходит совершенно без дурного умысла – человеческий фактор!

«За рулем» рассмотрел разные связанные с полисом ОСАГО ситуации. Например, что делать, если просто забыл полис ОСАГО дома?

Ситуация не так критична, как может показаться неопытному водителю. Конечно, отсутствие при себе бумажного полиса – это нарушение, и если вы забыли его дома, вас ждет предупреждение или штраф 500 рублей (часть 2 статьи 12.3 КоАП РФ).

А вот если у вас оформлен электронный полис Е-ОСАГО, то за отсутствие его бумажной распечатки вас штрафовать не должны. Вы можете показать свой полис с экрана смартфона – если номер и все данные нормально читаются, инспектору достаточно в онлайн-режиме проверить действие договора по базе Российского союза автостраховщиков.

Ну а как быть в других, более сложных ситуациях с полисом ОСАГО? Об этом рассказывает новая статья «За рулем».