Передний привод против заднего: какой лучше справляется со снегом

Соревнуются Audi A4 и BMW 3-й серии: шины одни, привод - разный

Это вечный спор автомобилистов: при всех прочих равных условиях, что лучше работает по снегу - передний привод или задний? Мы наконец можем узнать ответ благодаря Tyre Reviews на YouTube.

На канале недавно провели сравнение двух аналогичных немецких седанов, чтобы окончательно разрешить вопрос о том, что более эффективно в зимних условиях – передний привод (FWD) или задний (RWD).

Audi A4 и BMW 3 Series оснащены похожими мощными дизельными двигателями и оборудованы одинаковыми зимними шинами Goodyear UltraGrip Performance 3.

Несмотря на разницу в распределении веса и приводе, оба автомобиля проходят тест на ускорение по прямой практически идентично при включенном контроле тяги. BMW выигрывает небольшое преимущество перед Audi при отключенном контроле тяги, вероятно, из-за смещения веса назад при ускорении, что обеспечивает больше сцепления у ведущих колес.

Затем оба автомобиля проверяют на подъеме, чтобы определить, какой из них лучше справляется с троганием с места. Оба проявляют себя хорошо, но снова BMW чуть лучше.

По итогам всех тестов победил заднеприводный BMW – но с крохотным преимуществом.

Авторы видео приходят к выводу, что задний привод действительно выигрывает в определенных ситуациях, но оба типа трансмиссий имеют свои особенности. Audi лучше подходит для спокойного водителя, предпочитающего безопасность всему другому, в то время как BMW позволяет фанатам вождения наслаждаться управляемостью.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Видео: YouTube