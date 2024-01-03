Передний привод против заднего: какой лучше справляется со снегом
Это вечный спор автомобилистов: при всех прочих равных условиях, что лучше работает по снегу - передний привод или задний? Мы наконец можем узнать ответ благодаря Tyre Reviews на YouTube.
На канале недавно провели сравнение двух аналогичных немецких седанов, чтобы окончательно разрешить вопрос о том, что более эффективно в зимних условиях – передний привод (FWD) или задний (RWD).
Audi A4 и BMW 3 Series оснащены похожими мощными дизельными двигателями и оборудованы одинаковыми зимними шинами Goodyear UltraGrip Performance 3.
Несмотря на разницу в распределении веса и приводе, оба автомобиля проходят тест на ускорение по прямой практически идентично при включенном контроле тяги. BMW выигрывает небольшое преимущество перед Audi при отключенном контроле тяги, вероятно, из-за смещения веса назад при ускорении, что обеспечивает больше сцепления у ведущих колес.
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Затем оба автомобиля проверяют на подъеме, чтобы определить, какой из них лучше справляется с троганием с места. Оба проявляют себя хорошо, но снова BMW чуть лучше.
По итогам всех тестов победил заднеприводный BMW – но с крохотным преимуществом.
Авторы видео приходят к выводу, что задний привод действительно выигрывает в определенных ситуациях, но оба типа трансмиссий имеют свои особенности. Audi лучше подходит для спокойного водителя, предпочитающего безопасность всему другому, в то время как BMW позволяет фанатам вождения наслаждаться управляемостью.
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Видео: YouTube
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