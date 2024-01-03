Английский торговец суперкарами продает Ниву – что в ней такого необычного?
Официальные продажи автомобилей Lada в Европе прекратились еще в 2019-м, а в последнее время и частные продавцы свернули поставки. Но отдельные экземпляры еще можно купить – если есть спрос (а у Нивы в Старом Свете есть поклонники), то будет и предложение. Например, базирующаяся в Англии компания Bramley Motor Cars недавно выставила на продажу один внедорожник.
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Надо сказать, что компания специализируется на продажах премиальных марок – Aston Martin, Bentley, Ferrari, Land Rover, Porsche, Mercedes-Benz and Rolls-Royce. Меж тем, в ее каталоге есть эта вполне обычная Нива – за исключением одного нюанса, к которому мы вернемся позже.
Итак, это Lada Niva, ныне известная на российском рынке как Niva Legend в почти стандартном исполнении – комплектация Luxe, кондиционер, цвет «Черная пантера», пишет русскоязычный источник, нашедший объявление. Причем колесные диски даже не люксовые – тут стоят обычные «штампы», характерные для более дешевых версий Classic.
Пробег у автомобиля 2021 года составляет всего 583 км. Однако продают эту Ниву за весьма чувствительные даже для европейского покупателя 22 850 фунтов стерлингов, это около 2,6 млн рублей. Объяснение этому нашли пользователи в комментариях: аудиосистема Sony RSX GS-9 вместе с установкой по цене, как минимум, сравнима с самой машиной...
Источник: Lada Niva Documentary
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)
ход по неровной дороге
много
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!