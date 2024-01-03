#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Лифтбек Changan Deepal SL03
3 января
Стало известно про невероятную новинку Changan
Эксперт «За рулем» обнаружил на заводе Changan...
Дорожная ярость вылилась в массовую потасовку
3 января
Дорожная ярость вылилась в массовую потасовку
Переворот пикапа привел к драке, где были не...
Передний привод против заднего: какой лучше справляется со снегом
3 января
Передний привод против заднего: какой лучше справляется со снегом
Соревнуются Audi A4 и BMW 3-й серии: шины одни,...

Английский торговец суперкарами продает Ниву – что в ней такого необычного?

В Англии продают Ниву за 22 850 фунтов – аудиосистема дороже самой машины!

Официальные продажи автомобилей Lada в Европе прекратились еще в 2019-м, а в последнее время и частные продавцы свернули поставки. Но отдельные экземпляры еще можно купить – если есть спрос (а у Нивы в Старом Свете есть поклонники), то будет и предложение. Например, базирующаяся в Англии компания Bramley Motor Cars недавно выставила на продажу один внедорожник.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Надо сказать, что компания специализируется на продажах премиальных марок – Aston Martin, Bentley, Ferrari, Land Rover, Porsche, Mercedes-Benz and Rolls-Royce. Меж тем, в ее каталоге есть эта вполне обычная Нива – за исключением одного нюанса, к которому мы вернемся позже.

Обычный день на товарной площадке Bramley Motor Cars
Обычный день на товарной площадке Bramley Motor Cars

Итак, это Lada Niva, ныне известная на российском рынке как Niva Legend в почти стандартном исполнении – комплектация Luxe, кондиционер, цвет «Черная пантера», пишет русскоязычный источник, нашедший объявление. Причем колесные диски даже не люксовые – тут стоят обычные «штампы», характерные для более дешевых версий Classic.

В компанию к маститым суперкарам вписалась обычная российская Нива
В компанию к маститым суперкарам вписалась обычная российская Нива

Пробег у автомобиля 2021 года составляет всего 583 км. Однако продают эту Ниву за весьма чувствительные даже для европейского покупателя 22 850 фунтов стерлингов, это около 2,6 млн рублей. Объяснение этому нашли пользователи в комментариях: аудиосистема Sony RSX GS-9 вместе с установкой по цене, как минимум, сравнима с самой машиной...

Источник: Lada Niva Documentary

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:bramley.com
Количество просмотров 1
03.01.2024
Фото:bramley.com
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+28