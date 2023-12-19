Этот простой и доступный способ легко решит проблему с примерзанием дворников

Водители нашли решение типичной зимней проблемы с примерзающими щетками

Зимний сезон с низкими температурами оборачивается для всех автовладельцев различными проблемами, одной из которых могут стать примерзающие на морозе к лобовому стеклу дворники, но решение есть.

Примерзшие к стеклу дворники — довольно распространенная проблема в зимнее время года. Чтобы это предотвратить, достаточно использовать силиконовую смазку.

Просто необходимо регулярно смазывать поверхность дворников.

Также силиконовую смазку можно использовать и для обработки резиновых уплотнителей и других деталей автомобиля. В этом случае их целостность и эластичность сохранятся дольше, а двери не примерзнут.

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Источник: krym.news