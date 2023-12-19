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Этот простой и доступный способ легко решит проблему с примерзанием дворников

Водители нашли решение типичной зимней проблемы с примерзающими щетками

Зимний сезон с низкими температурами оборачивается для всех автовладельцев различными проблемами, одной из которых могут стать примерзающие на морозе к лобовому стеклу дворники, но решение есть.

Примерзшие к стеклу дворники — довольно распространенная проблема в зимнее время года. Чтобы это предотвратить, достаточно использовать силиконовую смазку.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

5 верных способов разморозить стекло и дворники (+ предостережение)

Просто необходимо регулярно смазывать поверхность дворников.

Также силиконовую смазку можно использовать и для обработки резиновых уплотнителей и других деталей автомобиля. В этом случае их целостность и эластичность сохранятся дольше, а двери не примерзнут.

Источник: krym.news

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
19.12.2023
Фото:Depositphotos
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