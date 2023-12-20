Составлен топ-10 беспроблемных автомобилей на вторичке
Эксперты Автотеки (проекта Авито) представили ежегодный анализ, выделивший наиболее беспроблемные и ликвидные автомобили на российском рынке в 2023 году. Исследование базировалось на соотношении среднего количества ремонтов к нормированному пробегу.
В ходе анализа, охватывающего период с января по декабрь, были рассмотрены марки и модели автомобилей стоимостью выше 750 000 рублей, не старше 10 лет.
Вышло, что 70% автомобилей в рейтинге заняли модели японского автопрома.
В десятку ликвидных беспроблемных авто в России в 2023 году вошли:
- Toyota Avensis
- Nissan Note
- Honda Accord
- Toyota Auris
- Chevrolet Cruze
- Honda Civic
- Renault Megane
- Nissan Juke
- Nissan Tiida
- Volkswagen Jetta
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