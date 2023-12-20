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Составлен топ-10 беспроблемных автомобилей на вторичке

Toyota, Nissan, Honda – самые ликвидные авто в России

Эксперты Автотеки (проекта Авито) представили ежегодный анализ, выделивший наиболее беспроблемные и ликвидные автомобили на российском рынке в 2023 году. Исследование базировалось на соотношении среднего количества ремонтов к нормированному пробегу.

В ходе анализа, охватывающего период с января по декабрь, были рассмотрены марки и модели автомобилей стоимостью выше 750 000 рублей, не старше 10 лет.

Вышло, что 70% автомобилей в рейтинге заняли модели японского автопрома.

В десятку ликвидных беспроблемных авто в России в 2023 году вошли:

  • Toyota Avensis
  • Nissan Note
  • Honda Accord
  • Toyota Auris
  • Chevrolet Cruze
  • Honda Civic
  • Renault Megane
  • Nissan Juke
  • Nissan Tiida
  • Volkswagen Jetta
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

На УАЗе подтвердили обновление внедорожника Патриот

Этот рейтинг не только говорит о технической надежности выбранных моделей, но и может послужить практическим руководством для тех, кто стремится найти бесперебойно работающий автомобиль на вторичном рынке.

Как грамотно себя вести при покупке кроссовера с пробегом, читайте в нашем материале.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Коллаж: «За рулем»

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За РулемАлексеева Елена
20.12.2023
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