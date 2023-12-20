Составлен топ-10 беспроблемных автомобилей на вторичке

Toyota, Nissan, Honda – самые ликвидные авто в России

Эксперты Автотеки (проекта Авито) представили ежегодный анализ, выделивший наиболее беспроблемные и ликвидные автомобили на российском рынке в 2023 году. Исследование базировалось на соотношении среднего количества ремонтов к нормированному пробегу.

В ходе анализа, охватывающего период с января по декабрь, были рассмотрены марки и модели автомобилей стоимостью выше 750 000 рублей, не старше 10 лет.

Вышло, что 70% автомобилей в рейтинге заняли модели японского автопрома.

В десятку ликвидных беспроблемных авто в России в 2023 году вошли:

Toyota Avensis

Nissan Note

Honda Accord

Toyota Auris

Chevrolet Cruze

Honda Civic

Renault Megane

Nissan Juke

Nissan Tiida

Volkswagen Jetta

Этот рейтинг не только говорит о технической надежности выбранных моделей, но и может послужить практическим руководством для тех, кто стремится найти бесперебойно работающий автомобиль на вторичном рынке.

Как грамотно себя вести при покупке кроссовера с пробегом, читайте в нашем материале.

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