Все комплектации кроссовера Geely Coolray первого поколения в России выросли в цене

Китайский бренд Geely поднял цены на два своих кроссовера на рынке России

Большинство китайских производителей решили порадовать российских покупателей перед новогодними праздниками различными скидками и бонусами при покупке автомобилей из КНР. Компания Geely задает свой тренд и повышает стоимость двух своих кроссоверов., цены на которые вырастут на 20-30 тысяч рублей.

В частности, на 20 тысяч рублей стал дороже бюджетный BelGee X50, его продажи на рынке РФ стартовали в сентябре. Речь идет о перелицованной версии «старого» Geely Coolray первого поколения. Второй раз с момента начала продаж выросли цены на все комплектации Active, и Style, и Prestige.

BelGee X50

Подорожал на 30 тысяч рублей семейный кроссовер Geely Atlas Pro, к тому же, автомобиль лишился сразу двух версий с мотором мощностью 177 л.с. с передним приводом, речь о комплектациях Comfort и Luxury.

Что касается Geely Atlas Pro, то у него из семи вариантов комплектаций осталось только пять, две из которых – «база» с передним приводом и двигателем мощностью на 150 «лошадей», остальные три – полноприводные, со 177-сильной гибридной силовой установкой.

Geely Atlas Pro

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Источник: avtonovostidnya.ru