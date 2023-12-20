Ульяновский завод Bridgestone экспортировал шины в Финляндию, Швецию и Норвегию

Официально: Группа S8 Capital купила шинный завод Bridgestone в Ульяновске

Российский шинный завод Bridgestone в Ульяновске приобрела в собственность Группа S8 Capital. Сообщение об этом распространила пресс-служба корпорации.

С начала года этот актив стал уже третьим: в мае Группа S8 Capital приобрела шинный завод немецкой компании Continental в Калуге, а также предприятия российского холдинга «Кордиант» в Ярославле и Омске.

«Сделка получила все необходимые одобрения регулирующих органов. Соглашение включает завод по производству шин в Ульяновске и офис продаж и маркетинга в Москве. В рамках сделки около 1000 сотрудников перейдут к покупателю», — уточнили в пресс-службе.

При этом в компании уточнили, что влияние сделки в S8 Capital на консолидированный прогноз на 2023 год будет незначительным. Информация о том, что S8 Capital намерена купить завод Bridgestone, появилась еще в июне текущего года. По словам одного из источников, переговорный процесс сторон начался еще в феврале.

Сумма сделки не разглашается, но мощностей завода хватает для того, чтобы производить порядка 15 млн покрышек ежегодно. Завод Bridgestone в Ульяновске занимает площадь в 80,6 га. Отмечается, что объем вложенных инвестиций в предприятие оценивается примерно в 12,5 млрд рублей. Шины, произведенные на заводе, экспортировались в Финляндию, Швецию и Норвегию.

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Источник: rbc.ru