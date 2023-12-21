Toyota вернет автомобили 2020-2022 годов выпуска для диагностики и ремонта

Toyota отзовет 1 млн машин из-за дефекта подушек безопасности

Руководство японского автоконцерна Toyota Motor приняло решение отозвать в США порядка 1 млн автомобилей. Новость об этом появилась в СМИ Японии.

Причиной такого решения указываются потенциальные проблемы с подушками безопасности. Речь идет о выявленной неисправности датчика системы обнаружения пассажира на переднем пассажирском сиденье. Из-за этого может произойти короткое замыкание и подушки безопасности не сработают во время ДТП. Другими словами, безопасность пассажира под серьезной угрозой.

В компании воздержались от комментариев, относительно того, были уже подобные случаи и есть ли пострадавшие. Отмечается, что с целью проведения диагностики и ремонта Toyota отзовет модели, произведенные в период с 2020 по 2022 год. Это касается в том числе седанов Camry, Corolla, кроссовера RAV4, а также автомобилей Lexus ES и RX.

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Источник: english.kyodonews.net