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МАДИ напомнила водителям такси о медосмотрах

С сентября 2023 года у таксистов изъяли 636 автомобилей по двум причинам

Сотрудники Московской административной дорожной инспекции внимательно следят за тем, чтобы поездки в такси были безопасными и комфортными. Два основных требования для каждого водителя такси: обязательный медицинский осмотр и технический контроль автомобиля перед началом рабочего дня.

Почти 200 московских перекрестков стали безопаснее

Поэтому инспекторы МАДИ ежедневно проверяют водителей такси сразу на нескольких улицах Москвы. Если у таксиста в путевом листе нет отметок о мед- или техосмотре, машину могут временно изъять и отправить на спецстоянку (в рамках статьи 27.10 КоАП РФ). При этом выписывают штраф до 30 тысяч рублей. Автомобиль возвращают только после проведения проверки.

Плохое самочувствие, недомогание водителя или поломка автомобиля могут обернуться аварией с серьезными последствиями и представляют угрозу как для пассажиров, так и для других участников дорожного движения. Во время предрейсового техосмотра проверяют тормозную систему, смотрят, нет ли подтёков масла, антифриза.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

— С сентября 2023 года инспекторы МАДИ изъяли 636 автомобилей такси из-за нарушений правил безопасности перевозок.

Водители такси и таксопарки должны соблюдать требования закона, это очень важно.

Инспекторы МАДИ ежедневно проверяют перевозчиков, чтобы поездки пассажиров становились еще безопаснее.

МАДИ ежедневно проводит рейды по проверке такси сразу в нескольких округах столицы. Сообщить о нарушениях в такси можно по номеру Московской административной дорожной инспекции: +7 (495) 540-76-56.

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Кирилл Панов
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
21.12.2023
Фото:Unsplash
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