Дверь не закрывается? Вот что обязательно нужно сделать зимой!
В морозы всем системам, агрегатам и узлам автомобиля приходится несладко. Эксперт «За рулем» Алексей Ревин собрал несколько ценных практик, позволяющих серьезно облегчить и работу механизмов, и собственную жизнь. Вот, к примеру, один из случаев, когда затраченная на полезное дело минута впоследствии оборачивается сэкономленными часами – смазка замков.
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Мнение эксперта
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
— Порой мы не смазываем замки годами – особенно если двери исправно открываются и закрываются. Однако при определенном сочетании температуры и влажности воздуха на деталях появляется конденсат, и механизм начинает замерзать. Причем замок может открыться, но не будет блокировать дверь в закрытом положении.
Смазка образует защиту, которая не позволяет влаге приникнуть внутрь механизма. Смазывать замки дверей и багажника желательно при плюсовой температуре. Например, после пары часов, проведенных на теплой подземной парковке супермаркета.
Использовать для этих целей лучше не универсальную жидкость (типа WD-40), а специальную белую литиевую смазку, предотвращающую налипание грязи.
Ну, а какие еще зимние хитрости делают повседневную жизнь опытных водителей проще и комфортнее? Читайте в нашей статье!
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