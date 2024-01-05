Двери клинит на морозе – что делать? Эксперт объяснил

Эксперт «За рулем» рассказал, как и зачем смазывать уплотнители на дверях авто

В зимней эксплуатации автомобиля есть нюансы, от которых зависит ваш собственный комфорт, безопасность и возможность не тратить время попусту. Эксперт «За рулем» Алексей Ревин дал несколько советов на этот счет – в частности, он остановился на уходе за дверными уплотнителями.

Иногда палочка-выручалочка может выглядеть вот как

Допустим, вы уже знаете, что нужно смазывать замки, они сработали, но дальше...

Мнение эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Замки открылись, но двери не отпираются, потому что примерзли к резиновым уплотнителям. Если будете пытаться оторвать их силой, можете повредить резинки и даже сломать ручку. Поэтому аккуратно постукиваем кулаком по периметру рамки стекла – в большинстве случаев дверь удается открыть без неприятных последствий.

А чтобы дверь не примерзла в следующий раз, нанесите на поверхность резины бесцветную силиконовую смазку. Она продается в разной упаковке: в виде аэрозоля или в тюбиках с шариковым аппликатором или губкой.

И в этом случае не стоит использовать смазку типа WD-40. В ней содержится керосин, который разрушает резину.

А как еще можно облегчить и обезопасить эксплуатацию машины зимой? Читайте список советов!