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Два гусеничных трактора соединили в один – зачем был нужен этот «монстр»?

На видео показали историю создания Peterson Twin D8 – трактора «два в одном»

Этот невероятный по внешности трактор создали в США после Второй мировой, и история его появления весьма примечательна. В моторостроении тогда наступила определенная «узловая точка»: дизели с мощностью под 600 сил уже не были чем-то из ряда вон, однако ни у одного из них не было того, чем славятся большие дизели сегодня – ресурса.

Дело в том, что технологии были еще военные, танковые, рассчитанные на создание агрегата, который несколько раз «вывезет» на поле боя. А сколько будет тех боев?.. Явно меньше, чем смен у обычного тракториста!

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Меж тем, дизели сельскохозяйственных тракторов, обладающие нужным ресурсом, по мощности недотягивали даже до 150 л.с. Поэтому в голову инженеров компании Peterson, тесно сотрудничающей с Caterpillar, пришла логичная мысль: взять пару тракторов CAT D8 и соединить вместе единой исполинской рамой и оригинальной системой привода.

Название машина получила столь же гениально-простое: Peterson Twin D8. «Малыш» получился знатный: при высоте чуть более двух метров он имел 5,5 метра в длину и 4,9 метра в ширину!.. Прежде чем инженеры научились делать большие дизели ресурсными, на Twin D8 нашлось... целых три покупателя!

Источник: Гора автофактов

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Youtube
24.12.2023
Фото:Youtube
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