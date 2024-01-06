Экономим топливо, бережем тепло – годный лайфхак для зимы!

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Выиграй Ладу
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Эксперт «За рулем» объяснил, как не дать выключенному мотору остыть на морозе

В морозы все системы автомобиля работают в стрессовых условиях, и эксперт «За рулем» Алексей Ревин рассказал, как эти условия смягчить. Пожалуй, больше всего достается двигателю: регулярные холодные пуски, долгие стоянки на морозе – это точно не добавляет ему ресурса. Что же делать?

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, «За рулем»:

— Если в течение дня совершаете короткие поездки с непродолжительными стоянками, целесообразно укрыть моторный отсек автоодеялом. Оно сбережет тепло под капотом, а значит, меньше времени понадобится на прогрев двигателя, теплее будет в салоне, снизится расход топлива.

Лучше не использовать для этих целей старый пуховик или покрывало, а приобрести специальное изделие из негорючих материалов и полностью закрывающее двигатель сверху.

Автоодеяло защищает от мороза и аккумулятор. Это важно, потому что замерзшая батарея не принимает заряд, пока не прогреется. Утепленный аккумулятор будет меньше разряжаться и дольше проживет.

Не забывайте периодически приподнимать одеяло – проверку уровня масла никто не отменял
Не забывайте периодически приподнимать одеяло – проверку уровня масла никто не отменял

Еще один, не самый очевидный профит от автоодеяла: укрытый двигатель издает значительно меньше шума!.. А что еще можно сделать, чтобы зимой и вам, и автомобилю жилось легко и комфортно? Читайте полную инструкцию!

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos, За рулем
Количество просмотров 2
06.01.2024
Фото:Depositphotos, За рулем
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