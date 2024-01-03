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Представлен самый мощный Mercedes SL за всю историю

Гибридный Mercedes-AMG SL63 SE Performance обладает мощностью 816 сил

Mercedes-AMG SL63 SE Performance разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды, а максимальная скорость равна 317 км/ч.

Mercedes-AMG SL63 SE Performance
Mercedes-AMG SL63 SE Performance

Спорткар приводится в движение двигателем V8 объемом 4 литра с двойным турбонаддувом, который работает совместно с электроприводом AMG. Емкость батареи равна 6,1 кВт∙ч, а запас хода на чистом электричестве составляет скромные 13 км. Суммарная мощность силовой установки составляет 816 л. с., а крутящий момент равен 1420 Н∙м.

Mercedes-AMG SL63 SE Performance
Mercedes-AMG SL63 SE Performance

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Стоит отметить, что AMG адаптировала активную аэродинамику SL для своей электрифицированной трансмиссии, включая скрытый элемент в днище перед двигателем. Элемент способен выдвигаться вниз на 40 мм, создавая при это эффект Вентури, тем самым уменьшая подъемную силу передней оси.

Тормозная система оснащена увеличенными суппортами и тормозными дисками. Диаметр спереди составляет 420мм, а сзади 380мм. 20-дюймов

Mercedes-AMG SL63 SE Performance
Mercedes-AMG SL63 SE Performance

Салон оснащен спортивными сиденьями AMG.

В стандартную комплектацию входит активное рулевое управление задней осью и система полного привода AMG Performance 4Matic+.

Источник: Motor1

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 2
03.01.2024
Фото:Mercedes-Benz
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Отзывы о Mercedes-Benz SL-класса

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