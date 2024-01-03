Представлен самый мощный Mercedes SL за всю историю

Гибридный Mercedes-AMG SL63 SE Performance обладает мощностью 816 сил

Mercedes-AMG SL63 SE Performance разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды, а максимальная скорость равна 317 км/ч.

Mercedes-AMG SL63 SE Performance

Спорткар приводится в движение двигателем V8 объемом 4 литра с двойным турбонаддувом, который работает совместно с электроприводом AMG. Емкость батареи равна 6,1 кВт∙ч, а запас хода на чистом электричестве составляет скромные 13 км. Суммарная мощность силовой установки составляет 816 л. с., а крутящий момент равен 1420 Н∙м.

Mercedes-AMG SL63 SE Performance

Стоит отметить, что AMG адаптировала активную аэродинамику SL для своей электрифицированной трансмиссии, включая скрытый элемент в днище перед двигателем. Элемент способен выдвигаться вниз на 40 мм, создавая при это эффект Вентури, тем самым уменьшая подъемную силу передней оси.

Тормозная система оснащена увеличенными суппортами и тормозными дисками. Диаметр спереди составляет 420мм, а сзади 380мм. 20-дюймов

Mercedes-AMG SL63 SE Performance

Салон оснащен спортивными сиденьями AMG.

В стандартную комплектацию входит активное рулевое управление задней осью и система полного привода AMG Performance 4Matic+.

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Источник: Motor1