Сотни тысяч в мусор – этот невероятный концепт просто выбросили
Автопроизводители вкладывают сотни тысяч в свои концепты, чтобы демонстрировать людям свои дизайны и технологии, которые впоследствии появятся в серийных автомобилях.
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Но задумывались ли вы когда-нибудь, что происходит со всеми этими экспонатами, когда их работа завершена? Чаще всего, их выкидывают.
Этот Silver Egg использовался для демонстрации информационно-развлекательных технологий Mercedes-Benz.
Концепт был представлен в 2020 году, и представленные в нем технологии позже появились в новом Mercedes-Benz S-класса.
Неизвестно, когда именно концепт выбросили на свалку, но он все еще в хорошем состоянии.
Он стал бы отличным дополнением какой-нибудь коллекции Мерседесов. Но концепт не продается.
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