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Выиграй Ладу
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Концепт Mercedes-Benz Silver Egg
22 декабря
Сотни тысяч в мусор – этот невероятный концепт просто выбросили
На свалке нашли футуристический концепт...

Сотни тысяч в мусор – этот невероятный концепт просто выбросили

На свалке нашли футуристический концепт Mercedes-Benz

Автопроизводители вкладывают сотни тысяч в свои концепты, чтобы демонстрировать людям свои дизайны и технологии, которые впоследствии появятся в серийных автомобилях.

Концепт Mercedes-Benz Silver Egg
Концепт Mercedes-Benz Silver Egg

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Но задумывались ли вы когда-нибудь, что происходит со всеми этими экспонатами, когда их работа завершена? Чаще всего, их выкидывают.

Концепт Mercedes-Benz Silver Egg
Концепт Mercedes-Benz Silver Egg

Этот Silver Egg использовался для демонстрации информационно-развлекательных технологий Mercedes-Benz.

Концепт Mercedes-Benz Silver Egg
Концепт Mercedes-Benz Silver Egg

Концепт был представлен в 2020 году, и представленные в нем технологии позже появились в новом Mercedes-Benz S-класса.

Очень опасен! Почему никто не может сравниться с «летающим» танком

Неизвестно, когда именно концепт выбросили на свалку, но он все еще в хорошем состоянии.

Он стал бы отличным дополнением какой-нибудь коллекции Мерседесов. Но концепт не продается.

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:Carscoops.com
22.12.2023
Фото:Carscoops.com
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