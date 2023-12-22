Сотни тысяч в мусор – этот невероятный концепт просто выбросили

На свалке нашли футуристический концепт Mercedes-Benz

Автопроизводители вкладывают сотни тысяч в свои концепты, чтобы демонстрировать людям свои дизайны и технологии, которые впоследствии появятся в серийных автомобилях.

Концепт Mercedes-Benz Silver Egg Концепт Mercedes-Benz Silver Egg

Но задумывались ли вы когда-нибудь, что происходит со всеми этими экспонатами, когда их работа завершена? Чаще всего, их выкидывают.

Концепт Mercedes-Benz Silver Egg Концепт Mercedes-Benz Silver Egg

Этот Silver Egg использовался для демонстрации информационно-развлекательных технологий Mercedes-Benz.

Концепт Mercedes-Benz Silver Egg Концепт Mercedes-Benz Silver Egg

Концепт был представлен в 2020 году, и представленные в нем технологии позже появились в новом Mercedes-Benz S-класса.

Неизвестно, когда именно концепт выбросили на свалку, но он все еще в хорошем состоянии.

Он стал бы отличным дополнением какой-нибудь коллекции Мерседесов. Но концепт не продается.