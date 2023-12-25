Друг «прокачал» двигатель – машина поехала! Мне стоит сделать так же?

Эксперт «За рулем» рассказал, каких ошибок нужно избегать при форсировке мотора

Сделать двигатель мощнее, тяговитее, эластичнее – такие желания возникают у многих автовладельцев, и в особенности у владельцев недорогих авто. Стоит ли вкладывать в это средства, силы и время? Эксперты «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин рассказали, чем «улучшайзинг» мотора опасно отличается от грамотного тюнинга.

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

— В механическую часть двигателя залезают чаще всего при капремонте. Хорошие мастера могут установить поршни под более толстые кольца и улучшить отвод масла, добавив сливных отверстий в поршне. Двигатели, лишенные форсунок подачи масла на днища поршней, дорабатывают подобным образом. Но хороших результатов добиваются только те мастерские, которые имеют большой опыт.

В систему управления двигателем лезут все, кому не лень. По стране «путешествует» бесчисленное количество прошивок для распространенных моторов. Для безнаддувных агрегатов они обещают не только отказ от норм токсичности, но и заметный прирост мощности. Хотя, как известно, безнаддувные моторы плохо поддаются форсировке. При этом отказ от проверки по второму (диагностическому) кислородному датчику часто оказывается просто «стиранием» ошибки.

Мощность турбодизелей и бензиновых моторов с турбокомпрессорами действительно можно прилично повысить, увеличив давление наддува. Но это ведет к росту среднего эффективного давления в цилиндре, а значит – к снижению ресурса двигателя. Современные тонкостенные алюминиевые блоки цилиндров при «передуве» деформирует так, что цилиндры превращаются в эллипсы, что вызывает задиры и масложор.

Так что главный принцип при тюнинге мотора – не навреди! Впрочем, все иные системы и узлы автомобиля также требуют деликатности – прочитайте, чего точно не следует делать!