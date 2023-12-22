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Автомошенники придумали новую схему: будьте бдительны

Появился новый вид жульничества на дорогах в виде «аварийных комиссаров»

Одной из последних инноваций в схемах обмана автовладельцев – предложение оформления ДТП без участия ГИБДД через фирмы, представляющие себя как «аварийные комиссары», рассказал опытный юрист Илья Русяев.

Хотя эта новая «разработка» была выявлена только в Чите, есть вероятность, что мошенническая деятельность распространится и на другие регионы.

Суть схемы заключается в том, что после небольшого ДТП водитель-виновник предлагает другому участнику не ожидать прибытия инспекторов ДПС, а вызвать «автомобильных комиссаров», с помощью которых можно быстрее оформить документы и получить компенсацию за ущерб.

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Однако на практике представители фирмы быстро составляют необходимые документы, оценивают ущерб, а затем убеждают подписать договор о переуступке прав на страховые выплаты. Все формально соответствует закону, поэтому юридических претензий к деятельности мошенников нет.

Пострадавший в результате этой схемы получает лишь небольшую часть обещанной компенсации, в то время как основная сумма переходит в руки мошенников. Такие схемы стали особенно эффективными в регионах с суровыми зимними условиями, где автомобилисты не желают долго ожидать ГИБДД на морозе.

Главное, на что стоит обратить внимание - необычно выгодные условия и пункт о переуступке прав в договоре. Если такое увидели - будьте бдительны.

В случае, если документы уже подписаны, эксперты рекомендуют сразу же обратиться к юристу. Возможно, если действовать быстро, удастся оспорить договор и вернуть право на страховые выплаты.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphptos
Количество просмотров 1
22.12.2023
Фото:Depositphptos
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