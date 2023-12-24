Мощный фастбэк с уникальными технологиями стал популярным ещё до начала продаж

Количество предзаказов на фастбэк BYD Song L превысило 11 000 единиц за 17 дней

BYD готовится выпустить на рынок свою новую модель кроссовера Song L, который обещает стать настоящим прорывом в автомобильной индустрии.

BYD Song L

За 17 дней после начала предварительных продаж 31 октября количество заказов на Song L уже превысило 11 000 единиц, что свидетельствует о большом интересе к этому автомобилю.

BYD Song L

Song L основан на передовой архитектуре e-Platform 3.0, которая также использовалась для создания других моделей BYD, таких как Seal, Dolphin, Atto 3 (Yuan Plus).

Один из главных элементов дизайна Song L – это новая фирменная стилистика BYD под названием Dragon Face. Автомобиль имеет тонкие светодиодные фары и спортивный передний бампер с воздухозаборником трапециевидной формы, что придает ему современный и динамичный вид.

Кроме того, Song L обладает наклонной линией крыши и выдвижными дверными ручками, что добавляет ему элегантности и уникальности. На задней части автомобиля установлен активный спойлер.

BYD Song L

Габариты Song L составляют 4840 х 1950 х 1560 мм, а колесная база составляет 2930 мм. Он немного короче, но более высокий, чем лифтбек Zeekr 001 от Geely. Оснащенная новейшей подвеской DiSus C, эта модель позволяет изменять жесткость амортизаторов в зависимости от дорожных условий и стиля вождения.

Song L предлагает различные варианты мощности, от 200 до 515 л. с., включая полноприводные модели. Кроссовер будет доступен по цене от 30 500 до 38 800 долларов.

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Источник: CarNewsChina.com