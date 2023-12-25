#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Минпромторге рассказали, при каких условиях подешевеют российские авто
25 декабря
В Минпромторге рассказали, при каких условиях подешевеют российские авто
Мантуров: российские автомобили могут...
Хочу покрыть фары бронепленкой – это разрешено?
25 декабря
Хочу покрыть фары бронепленкой – это разрешено?
Глава ГИБДД уточняет тонкости Перечня...
Друг «прокачал» двигатель – машина поехала! Мне стоит сделать так же?
25 декабря
Друг «прокачал» двигатель – машина поехала! Мне стоит сделать так же?
Эксперт «За рулем» рассказал, каких ошибок...

В Минпромторге рассказали, при каких условиях подешевеют российские авто

Мантуров: российские автомобили могут подешеветь при снижении ключевой ставки

Российские автомобили могут подешеветь при снижения ключевой ставки и затрат на логистику, цены на которую в последнее время значительно выросли, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он напомнил, что в 2023 году рост цен на продукцию АВТОВАЗа составил 11%, и произошло это из-за усложненной логистики, курсовой разницы и стоимости заемных средств.

Только отправка Lada Vesta автовозом сегодня обойдется в 40 тысяч рублей за один автомобиль, а маржинальность (разница между себестоимостью товара и ценой, по которой его продают) этого автомобиля для АВТОВАЗа - около 50 тысяч рублей.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Ладам вернули мотор 1.8! Подробности и видео

Сегодня выходит, что перевозчики зарабатывают больше автопроизводителей.

Кроме того, у АВТОВАЗа большой объем кредиторской задолженности, который нужно обслуживать, поэтому рост ключевой ставки также накладывается на стоимость автомобиля.

Но все меняется, и со снижением ключевой ставки и затрат на перевозку Минпрмторг будет следить за тем, чтобы цена на машины у автопроизводителей тоже снижались или как минимум не росли.

Ранее на существенный рост цен на автомобили обратил внимание президент Владимир Путин. Однако в Минпромторге пояснили, что находятся в постоянном контакте с автопроизводителями и регулярно отслеживают динамику цен. Делают это с помощью информации Росстата. Кроме того, есть договоренности с производителями и дилерами о соблюдении ценовой политики. Постепенно цены стабилизировались, так как внешние факторы оказывают все меньше влияния на отрасль, отметили в ведомстве.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РИА Новости

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Павел Ворожцов/ТАСС
25.12.2023
Фото:Павел Ворожцов/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0