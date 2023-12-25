В Минпромторге рассказали, при каких условиях подешевеют российские авто

Мантуров: российские автомобили могут подешеветь при снижении ключевой ставки

Российские автомобили могут подешеветь при снижения ключевой ставки и затрат на логистику, цены на которую в последнее время значительно выросли, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он напомнил, что в 2023 году рост цен на продукцию АВТОВАЗа составил 11%, и произошло это из-за усложненной логистики, курсовой разницы и стоимости заемных средств.

Только отправка Lada Vesta автовозом сегодня обойдется в 40 тысяч рублей за один автомобиль, а маржинальность (разница между себестоимостью товара и ценой, по которой его продают) этого автомобиля для АВТОВАЗа - около 50 тысяч рублей.

Сегодня выходит, что перевозчики зарабатывают больше автопроизводителей.

Кроме того, у АВТОВАЗа большой объем кредиторской задолженности, который нужно обслуживать, поэтому рост ключевой ставки также накладывается на стоимость автомобиля.

Но все меняется, и со снижением ключевой ставки и затрат на перевозку Минпрмторг будет следить за тем, чтобы цена на машины у автопроизводителей тоже снижались или как минимум не росли.

Ранее на существенный рост цен на автомобили обратил внимание президент Владимир Путин. Однако в Минпромторге пояснили, что находятся в постоянном контакте с автопроизводителями и регулярно отслеживают динамику цен. Делают это с помощью информации Росстата. Кроме того, есть договоренности с производителями и дилерами о соблюдении ценовой политики. Постепенно цены стабилизировались, так как внешние факторы оказывают все меньше влияния на отрасль, отметили в ведомстве.

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Источник: РИА Новости