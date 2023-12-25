Прогноз: Lada и УАЗ могут сохранить за собой до трети авторынка РФ в 2024 году

В «Автостате» спрогнозировали долю брендов России и Китая на авторынке в 2024 году

Отечественные бренды Lada и УАЗ могут сохранить порядка трети российского авторынка в 2024 году. А динамика роста китайских марок резко снизится на фоне наращивания объемов продаж. Об этом заявил заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев.

Прогнозируя положение ведущих производителей на авторынке, эксперты выразили мнение, что доля автомобилей китайского производства займет не менее 50%. По словам руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгения Житнухина, автоконцерны Китая уже занимают порядка 60% рынка, а в следующем году они намерены увеличить продажи в РФ до 1,2 млн машин.

Также в 2024 году будет снижаться спрос на ввозимые по параллельному импорту автомобили из-за роста цен, а также блокировок европейских иномарок.

Директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский констатировал, что динамика последних трех месяцев наглядно демонстрирует снижение объемов параимпорта.

«Доля параллельного импорта сохранится на уровне 6-7%, предпочтение сейчас отдается автомобилям, официально ввезенным в РФ с гарантийной поддержкой производителя. Распределение сил между китайскими брендами и отечественными производителями останется на уровне 2023 года», – прогнозирует эксперт.

Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев солидарен с мнением экспертов, он убежден, что китайские бренды и дальше будут расширять свое присутствие на российском рынке. Увеличению спроса на машины из КНР способствуют такие факторы, как рост дилерской сети, большой ассортимент новинок и обновленных версий, гарантия и поддержка от импортеров и дилеров, а также доступность запчастей, подытожил Тюктеев.

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Источник: autostat.ru