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Российской разработкой поликарбоната заинтересовались зарубежные автопроизводители

В России успешно наладили производство поликарбонатов для автопрома

Крупнейшая в России газоперерабатывающая и нефтехимическая компания «Сибур» начнет производство двух новых марок поликарбоната — этот материал используется при изготовлении рассеивателей автомобильных фар. О планах предприятия рассказали в пресс-службе «Казаньоргcинтеза».

Отечественные марки поликарбоната PC-022URС1 и PC-010URС призваны полностью заместить импортное сырье.

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Самая доступная иномарка в России: 1,8 млн рублей за «полный фарш»
«Единственный производитель поликарбонатов в России и странах СНГ сумел предложить переработчикам продукцию, не уступающую, а по ряду физико-механических свойств и превосходящую зарубежные аналоги. Новыми марками помимо российских компаний уже заинтересовались производители светотехнической продукции для автотранспорта из-за рубежа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Планируется, что объем рынка специальной марки поликарбоната в 2024 году в России составит 2 тыс. тонн, а к 2027 году может вырасти до 3 тыс. тонн, уточняют в компании. До настоящего времени светотехника для локализованных автомобилей на территории РФ производилась из материала европейских марок Lexan и Makrolon.

Над рецептурой обеих марок поликарбоната трудились специалисты казанского и московского филиалов исследовательского центра «Сибур полилаб», заказчиком выступил производитель автомобильных фар «Автосвет».

Отмечается, что кроме автомобильной промышленности новые марки поликарбоната могут успешно использоваться при изготовлении средств индивидуальной защиты для лица и глаз, а также при сборке электрических розеток. Российской продукцией уже заинтересовались зарубежные производители светотехнической продукции для автотранспорта.

Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Сибур
26.12.2023
Фото:Сибур
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