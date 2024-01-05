Уникальные автомобили, способные гонять по воде

Скоростные катера SeaCar замаскировали под автомобили

Интригующие новинки – модели Vehigh и Maestry представила бразильская компания Seacar.

В отличие от транспортных средств-амфибий, которые работают как на суше, так и на воде, модели Seacar, рассчитанные на двух человек, на самом деле являются скоростными катерами, ловко прикидывающимися автомобилями.

Четырехметровые суда Seacar сразу же привлекают внимание тем, что похожи на Aston Martin Vantage.

Но Vantage модели Vehigh и Maestry напоминают только внешне. Оба автомобиля представляют собой дроп-топы с конструктивной балкой, которая проходит между головами водителя и пассажира, и (предположительно) сделана для дополнительной устойчивости судна.

Влияние Aston Martin прослеживается и в задней части, а колпаки колес создают впечатление, что эти два скоростных катера оснащены стильными дорожными легкосплавными дисками.

Хотя подробные технические характеристики этих двух моделей не разглашаются, как и силовые агрегаты, компания утверждает, что они могут развивать скорость до 96 км/ч на воде и, безусловно, привлекают внимание.

Стоимость этих «суденышек» начинается от 79 000 долларов (более 7 млн рублей).