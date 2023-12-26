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Geely Atlas 2024
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Турбомотор 200 л.с., богатое оснащение — на рынок России выходит новый Geely Atlas

Бренд Geely анонсировал продажи кроссовера Atlas нового поколения

На авторынке России в ближайшее время стартуют официальные продажи китайских кроссоверов Geely Atlas нового поколения. Российские дилеры получат новинку в трех комплектациях, конкретные цены и дата начала продаж будут известны позже, об этом рассказали в пресс-службе компании-производителя.

По сравнению с предшественником новый Geely Atlas больше, у него массивная решетка радиатора и полностью светодиодная двухуровневая оптика. Кроссовер оснащен четырехцилиндровым турбомотором объемом 2,0 л мощностью 200 л.с. (325 Нм). Двигатель работает с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением мокрого типа, привод только передний. Максимальная скорость ограничена отметкой в 205 км/ч, на 100 км в смешанном цикле требуется 7,4 л топлива.

Geely Atlas 2024
Geely Atlas 2024
Geely Atlas 2024
Geely Atlas 2024
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Самая доступная иномарка в России: 1,8 млн рублей за «полный фарш»

В списке оснащения базовой комплектации заявлены 19-дюймовые колеса, рейлинги и панорамная крыша с люком, интерьер салона и кресла выполнены в экокоже, атмосферная подсветка салона и обогрев всех сидений. Есть цифровая приборная панель диагональю 10 дюймов, центральный 13-дюймовый экран, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, электромеханический стояночный тормоз, система камер кругового обзора и другие функции.

В топовых версиях Geely Atlas получил в том числе проекционный дисплей, аудиосистему с 11 динамиками, электропривод двери багажника, вентиляцию передних кресел и 20-дюймовые диски.

Источник: gazeta.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Geely
26.12.2023
Фото:Geely
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