Нет ОСАГО – на сколько могут оштрафовать? (вы удивитесь)

«За рулем»: за отсутствие ОСАГО вас могут наказать сколько угодно раз в день

Двигаясь на автомобиле по дорогам общего пользования, вы должны иметь при себе полис ОСАГО – это предписано пунктом 2.1.1 (1) ПДД. Однако в реальности ситуации бывают самые разные. «За рулем» рассмотрел все эти нюансы: от банального «забыл дома» до наличия Е-ОСАГО при отсутствии «бумажного». А насколько суров закон к тем, кто не имеет страховки вообще?

Если водитель не оформил страховку, инспектор вправе оформить протокол за нарушение части 2 статьи 12.37 КоАП РФ – штраф за нарушение составляет 800 рублей. Пикантность ситуации в том, что выписать его вам могут неограниченное количество раз в день.

Да-да, если вы только что получили протокол от одного инспектора, повернули за угол, и там вас остановил следующий, бессмысленно показывать ему только что выписанный штраф. Запрет на повторное наказание по той же статье на данную ситуацию не распространяется.

При этом каждый раз вас будут штрафовать на 800 рублей – «утяжеления» за повторное нарушение тут тоже не предусмотрено. А водители, владеющие машиной менее 10 дней, и вовсе не подпадают под действие этого пункта. И да – на штрафстоянку машину в любом случае не забирают, эту меру отменили еще в 2014-м.

Какие еще бывают наказания за нарушения по ОСАГО, читайте в нашей статье!