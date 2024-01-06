Дрожь земли: самые необычные экскаваторы СССР (видео)
В СССР недостатка в землеройной технике не было, что и понятно – то были времена больших строек, на которых одних только грузовиков (пусть и невероятно могучих) было маловато. Среди тогдашних экскаваторов находились совершенно экстравагантные по нынешним временам машины, однако службу свою они несли исправно. Один из таких — экскаватор Д-583.
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То был аппарат поистине исполинских размеров: в длину этот монстр достигал 14,8 метра, ширина составляла 5 метров, а высота – 7,2 метра. Но еще больше потрясала снаряженная масса: 40 тонн!
Разработкой и доводкой Д-583 занималось Минское специализированное конструкторское бюро №2. На испытаниях 1966 года машина показала себя хорошо – производительность составила 500 кубометров в час...
А одну из интересных особенностей этого экскаватора можно заметить, если взглянуть на него чуть попристальнее. Д-583 использовал кабину от... грузовика МАЗ-500! Подробно об этом и других необычных экскаваторах времен СССР смотрите в видеоролике.
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Источник: Гора автофактов
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