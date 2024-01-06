#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперты рассказали, сколько россиян планируют путешествовать в праздники
6 января
Эксперты рассказали, сколько россиян планируют путешествовать в праздники
Половина россиян планируют провести новогодние...
В каких городах лучшие отели по мнению россиян?
6 января
В каких городах лучшие отели по мнению россиян?
По мнению российских туристов, лучшие отели...
А вы считаете свою машину членом семьи? Проведено интересное исследование
6 января
А вы считаете свою машину членом семьи? Проведено интересное исследование
Согласно опросу, почти половина россиян...

Дрожь земли: самые необычные экскаваторы СССР (видео)

На видео показали огромный экскаватор Д-583 с производительностью 500 кубометров в час

В СССР недостатка в землеройной технике не было, что и понятно – то были времена больших строек, на которых одних только грузовиков (пусть и невероятно могучих) было маловато. Среди тогдашних экскаваторов находились совершенно экстравагантные по нынешним временам машины, однако службу свою они несли исправно. Один из таких — экскаватор Д-583.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

То был аппарат поистине исполинских размеров: в длину этот монстр достигал 14,8 метра, ширина составляла 5 метров, а высота – 7,2 метра. Но еще больше потрясала снаряженная масса: 40 тонн!

Разработкой и доводкой Д-583 занималось Минское специализированное конструкторское бюро №2. На испытаниях 1966 года машина показала себя хорошо – производительность составила 500 кубометров в час...

А одну из интересных особенностей этого экскаватора можно заметить, если взглянуть на него чуть попристальнее. Д-583 использовал кабину от... грузовика МАЗ-500! Подробно об этом и других необычных экскаваторах времен СССР смотрите в видеоролике.

Источник: Гора автофактов

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
06.01.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0