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Этот «зомбимобиль» готов к апокалипсису

Эксцентричный седан Mercedes 300E - дань уважения франшизе «Безумный Макс»

На онлайн-рынке появился единственный в своем роде Mercedes-Benz 300E 1990 года выпуска, и это далеко не обычный W124. Эксцентричный седан претерпел радикальную трансформацию, чтобы отдать дань уважения культовой франшизе «Безумный Макс». Сейчас автомобиль выставлен на продажу, начальная цена – 4300 долларов.

В ее основе теперь лежит шасси и трансмиссия от ML430 (поколение W163), что придает седану потрясающие внедорожные возможности. Экстерьер украшен множеством сделанных на заказ деталей, включая тщательно изготовленную копию пулемета MG42, установленную на крыше.

Тюнингованный Mercedes-Benz 300E 1990 года выпуска – дань уважения франшизе «Безумный Макс»
Тюнингованный Mercedes-Benz 300E 1990 года выпуска – дань уважения франшизе «Безумный Макс»

Преображение на этом не заканчивается. Автомобиль оснащен полнофункциональным паровым свистком, добавляющим звуковой элемент к его эксцентричной эстетике.

Среди других особенностей — дополнительные фонари, освещающие дорогу впереди, установленное на капоте заднее антикрыло от Mercedes 190E, а также ящик для боеприпасов, изобретательно превращенный в держатель аккумулятора на переднем крыле со стороны пассажира.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Когда купил мощный спорткар, и тебе еще сказали за это спасибо

А в салоне вы обнаружите типичную компоновку W124. Кожаная обивка, передние сиденья с электрорегулировкой, кондиционер и электрические стеклоподъемники — все, что вам понадобится, чтобы пережить апокалипсис.

Под капотом находится 4,3-литровый V8, мощностью 268 л.с. В сочетании с пятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода Mercedes 4Matic этот зверь готов покорять бездорожье.

Источник: Motor 1

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
07.01.2024
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Отзывы о Mercedes-Benz E-класса (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mercedes-Benz E-класса  2015
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Одно слово - Мерседес! Роскошный, комфортный, качественный. Экономичный - V6 3,5 литра битурбо 330 лс и всего 11 л/100 км. При 5 секундах до 100. Всякие говнюки, на гольфах GTI, ожидают, что дедушка на своем 2х литровом дизеле будет коптить небо, а не тут то было! Моргают потом дальним вслед.

Недостатки:

Не найдено

Комментарий:

Е400 купе

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