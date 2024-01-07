Этот «зомбимобиль» готов к апокалипсису

Эксцентричный седан Mercedes 300E - дань уважения франшизе «Безумный Макс»

На онлайн-рынке появился единственный в своем роде Mercedes-Benz 300E 1990 года выпуска, и это далеко не обычный W124. Эксцентричный седан претерпел радикальную трансформацию, чтобы отдать дань уважения культовой франшизе «Безумный Макс». Сейчас автомобиль выставлен на продажу, начальная цена – 4300 долларов.

В ее основе теперь лежит шасси и трансмиссия от ML430 (поколение W163), что придает седану потрясающие внедорожные возможности. Экстерьер украшен множеством сделанных на заказ деталей, включая тщательно изготовленную копию пулемета MG42, установленную на крыше.

Тюнингованный Mercedes-Benz 300E 1990 года выпуска – дань уважения франшизе «Безумный Макс»

Преображение на этом не заканчивается. Автомобиль оснащен полнофункциональным паровым свистком, добавляющим звуковой элемент к его эксцентричной эстетике.

Среди других особенностей — дополнительные фонари, освещающие дорогу впереди, установленное на капоте заднее антикрыло от Mercedes 190E, а также ящик для боеприпасов, изобретательно превращенный в держатель аккумулятора на переднем крыле со стороны пассажира.

А в салоне вы обнаружите типичную компоновку W124. Кожаная обивка, передние сиденья с электрорегулировкой, кондиционер и электрические стеклоподъемники — все, что вам понадобится, чтобы пережить апокалипсис.

Под капотом находится 4,3-литровый V8, мощностью 268 л.с. В сочетании с пятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода Mercedes 4Matic этот зверь готов покорять бездорожье.

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Источник: Motor 1