Этот «зомбимобиль» готов к апокалипсису
На онлайн-рынке появился единственный в своем роде Mercedes-Benz 300E 1990 года выпуска, и это далеко не обычный W124. Эксцентричный седан претерпел радикальную трансформацию, чтобы отдать дань уважения культовой франшизе «Безумный Макс». Сейчас автомобиль выставлен на продажу, начальная цена – 4300 долларов.
В ее основе теперь лежит шасси и трансмиссия от ML430 (поколение W163), что придает седану потрясающие внедорожные возможности. Экстерьер украшен множеством сделанных на заказ деталей, включая тщательно изготовленную копию пулемета MG42, установленную на крыше.
Преображение на этом не заканчивается. Автомобиль оснащен полнофункциональным паровым свистком, добавляющим звуковой элемент к его эксцентричной эстетике.
Среди других особенностей — дополнительные фонари, освещающие дорогу впереди, установленное на капоте заднее антикрыло от Mercedes 190E, а также ящик для боеприпасов, изобретательно превращенный в держатель аккумулятора на переднем крыле со стороны пассажира.
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А в салоне вы обнаружите типичную компоновку W124. Кожаная обивка, передние сиденья с электрорегулировкой, кондиционер и электрические стеклоподъемники — все, что вам понадобится, чтобы пережить апокалипсис.
Под капотом находится 4,3-литровый V8, мощностью 268 л.с. В сочетании с пятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода Mercedes 4Matic этот зверь готов покорять бездорожье.
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Источник: Motor 1
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Отзывы о Mercedes-Benz E-класса (2)
Одно слово - Мерседес! Роскошный, комфортный, качественный. Экономичный - V6 3,5 литра битурбо 330 лс и всего 11 л/100 км. При 5 секундах до 100. Всякие говнюки, на гольфах GTI, ожидают, что дедушка на своем 2х литровом дизеле будет коптить небо, а не тут то было! Моргают потом дальним вслед.
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