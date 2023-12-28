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Марка Sintec стала «Брендом года в России»

Бренд Sintec – лауреат национальной премии в категории «Химическая продукция»

Отечественная марка моторных масел стала обладателем престижной ежегодной национальной премии в номинации «Химическая продукция (технические масла)».

Конкурс проводится для всех российских компаний, активно развивающих качество предоставляемых услуг и производимых товаров. Экспертное жюри получило свыше 300 заявок от российских брендов. Вместе с Sintec награды получили Сбер, Rambler&Co, ТАСС и другие компании.

Также продукция Sintec возглавила рейтинг марок моторных масел, которые россияне выбирают, считая их приемлемыми по цене. Соответствующее исследование (онлайн-опрос более 3000 человек в рамках проекта «Автостат Омнибус – 2023. Моторные масла: предпочтения автовладельцев») было проведено агентством «Автостат» осенью 2023 года.

Согласно результатам опроса, моторные масла Sintec считают наиболее приемлемыми по стоимости 67% респондентов.

На втором и третьем местах рейтинга оказались бренды Gazpromneft и Kixx, набравшие 57,4% и 56,5% «голосов» соответственно. В ТОП-5 также вошли Лукойл (52,6%) и Rosneft (52,4%).

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Источник: Sintec

Инфографика: «Автостат»

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«За рулем»
Количество просмотров 2
28.12.2023
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