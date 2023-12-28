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Система ЭРА-ГЛОНАСС признана одним из главных достижений современной России

ЭРА-ГЛОНАСС с начала своей работы передала экстренным службам 350 тысяч вызовов

Государственная информационная система ЭРА-ГЛОНАСС ежегодно спасает тысячи жизней. Об этом заявил генеральный директор компании Алексей Райкевич.

Подводя итоги работы уходящего 2023 года, в компании подчеркнули, что количество автомобилей, подключенных к платформе аварийного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, достигло 10 миллионов. А прирост автопарка за 2023 год в госинформсистеме превысил 1 миллион транспортных средств. Этот показатель на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Всего за прошедший год система передала более 81 тысячи экстренных вызовов от автомобилистов в службы спасения, причем более 83% из них – в автоматическом режиме: речь идет о случаях, когда водители или пассажиры не смогли самостоятельно вызвать помощь. С момента начала работы система передала 350 тысяч вызовов экстренным службам.

«Это крайне важно с точки зрения медицины катастроф: оказание помощи пострадавшим в течение «золотого часа», первых 60 минут после аварии, в пять раз повышает шансы на сохранение жизни и минимизирует развитие опасных для жизни осложнений. Эти данные подтверждают, что ЭРА-ГЛОНАСС спасает тысячи жизней ежегодно», – отметил генеральный директор компании Алексей Райкевич.

Отмечается, что в 2023 году завершился процесс интеграции ЭРА-ГЛОНАСС со всеми действующими в Российской Федерации «Системами-112». Благодаря этому в 85 регионах службы спасения в течение 19 секунд получают информацию о произошедшем ДТП. В итоге время на реагирование экстренных служб сокращается на 50% за счет получения в цифровом виде точных координат и всех параметров транспортных средств.

На базе платформы «Мониторинг ЭРА», созданной на основе ЭРА-ГЛОНАСС, сегодня обслуживается 300 тысяч транспортных средств, из которых 200 тысяч находятся в разных регионах России. При помощи функционала платформы происходит постоянный мониторинг данных о перевозках пассажиров и опасных грузов, которые затем передаются в Ространснадзор.

В октябре 2023 года ресурс Достижения.рф признал систему ЭРА-ГЛОНАСС одним из главных достижений современной России.

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
28.12.2023
Фото:Depositphotos
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