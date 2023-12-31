Suzuki Jimny щеголяет фарами от Renault 5 и спойлером от Lancia Delta Integrale

Тюнинг Suzuki Jimny в стиле Renault и Lancia для Токийского автосалона 2024 года

Рамный внедорожник Suzuki Jimny, известный своими внедорожными качествами, претерпит изменения к предстоящему Токийскому автосалону 2024 года, и все благодаря изобретательности японской тюнинговой фирмы Damd.

Компания, известная опытом в создании уникальных обвесов для небольших японских автомобилей, представит два новых привлекательных творения, отдающих дань уважения культовым европейским моделям – Renault 5 и Lancia Delta Integrale.

Suzuki Jimny

У Damd Jimny в стиле Рено фары, напоминающие Renault 5, и решетка радиатора, соответствующая компактному хэтчбеку. Белые колёсные диски OZ придают Jimny раллийный вид, а маленький спойлер сзади – отсылка к мягкому антикрылу 5-й модели. Наклейка сбоку гласит, что это модель без турбонаддува, в отличие от оригинального Renault 5 Turbo.

У Damd также есть Jimny, вдохновленный Lancia Delta Integrale. Переосмысление фирмы отражает суть итальянского раллийного хэтчбека с четырьмя круглыми фарами и желтыми противотуманками, встроенными в бампер. Сзади также имеется массивный спойлер.

Suzuki Jimny

К сожалению, раллийный облик внедорожников не сопровождается обновлениями под капотом. В Японии малыш Jimny продается с трехцилиндровым двигателем объемом 0,7 литра, мощностью 64 л.с. На международных рынках автомобиль представлен с 1,5-литровым атмосферником мощностью 101 л.с.

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Источник: Motor1