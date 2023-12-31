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Suzuki Jimny щеголяет фарами от Renault 5 и спойлером от Lancia Delta Integrale

Тюнинг Suzuki Jimny в стиле Renault и Lancia для Токийского автосалона 2024 года

Рамный внедорожник Suzuki Jimny, известный своими внедорожными качествами, претерпит изменения к предстоящему Токийскому автосалону 2024 года, и все благодаря изобретательности японской тюнинговой фирмы Damd.

Компания, известная опытом в создании уникальных обвесов для небольших японских автомобилей, представит два новых привлекательных творения, отдающих дань уважения культовым европейским моделям – Renault 5 и Lancia Delta Integrale.

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
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У Damd Jimny в стиле Рено фары, напоминающие Renault 5, и решетка радиатора, соответствующая компактному хэтчбеку. Белые колёсные диски OZ придают Jimny раллийный вид, а маленький спойлер сзади – отсылка к мягкому антикрылу 5-й модели. Наклейка сбоку гласит, что это модель без турбонаддува, в отличие от оригинального Renault 5 Turbo.

У Damd также есть Jimny, вдохновленный Lancia Delta Integrale. Переосмысление фирмы отражает суть итальянского раллийного хэтчбека с четырьмя круглыми фарами и желтыми противотуманками, встроенными в бампер. Сзади также имеется массивный спойлер.

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny

К сожалению, раллийный облик внедорожников не сопровождается обновлениями под капотом. В Японии малыш Jimny продается с трехцилиндровым двигателем объемом 0,7 литра, мощностью 64 л.с. На международных рынках автомобиль представлен с 1,5-литровым атмосферником мощностью 101 л.с.

Источник: Motor1

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За РулемАлексеева Елена
Фото:DAMD
31.12.2023
Фото:DAMD
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

В комментарии

Недостатки:

В комментарии

Комментарий:

Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.

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