Автомат, 224 л.с. и полный привод — выпуск этого внедорожника наладят в РФ в 2024 году

В Сети нашли «живые» фотографии нового Haval H9 со всех ракурсов

После публикации в Сети «шпионских» фотографий нового внедорожника Haval H9 в камуфляже его дизайн уже ни для кого не является секретом. На российском рынке в настоящее время представлен Raptor. Не исключено, что новинка будет схожа с этой моделью, во всяком случае, внешний вид задних фонарей у обоих автомобилей очень схож. Различия только в конфигурации ламелей массивной решетки радиатора и бампере. Но с учетом того, что на слитых фотографиях изображен все-таки прототип, вполне вероятно, что к началу серийного выпуска будут внесены изменения.

Исходя из того, что можно было увидеть на снимках салона нового Haval H9, опубликованных в начале декабря, H9 получил компактный дисплей мультимедиа, есть физические клавиши управления климатом. Согласно инсайдерской информации, новинка станет крупнее габаритами, а колесная база увеличится до 2850 мм.

Haval H9

Haval H9 Haval H9

Раньше китайские источники писали, что у H9 сохранится двигатель объемом 2,0 л и классический автомат. Теперь же появились сведения, что H9 может получить гибридную трансмиссию Hi4-T с электродвигателем и коробкой-автоматом, как у Tank 400 и Tank 500.

Если гибридный агрегат не сильно повлияет на стоимость внедорожника, то H9 может стать интересным предложением на рынке. В России Haval H9 актуальной генерации продают за 4,099 млн рублей – именно столько нужно отдать за версию с бензиновым мотором мощностью 218 л.с., а за дизельную модификацию – минимум 4,219 млн рублей.

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Источник: rg.ru