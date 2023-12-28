По карте «Тройка» можно узнать об изменениях в своем районе

Ликсутов рассказал о запуске персонализированных отчетов о городском транспорте

К праздникам столичный Дептранс Москвы приготовил для жителей города сюрприз — персонализированные отчеты о городском транспорте Москвы.

Для создания отчета понадобится номер вашей «Тройки» или карта москвича, привязанная к личному кабинету «Метро Москвы». С их помощью вы сформируете данные о развитии Московского транспорта с 2010 года и узнаете, что изменилось именно в вашем районе и на ваших маршрутах, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Идея запуска такой платформы принадлежит Общественной палате Москвы. Благодаря ей жители столицы смогут посмотреть, сколько появилось остановок нового типа и маршрутов наземного транспорта, количество парковочных мест, станции метро и многое другое.

Проект будет действовать до 1 февраля. Сформировать отчет можно по ссылке. Если у вас есть предложения, как сделать отчеты еще лучше, напишите нам в чат-бот Александра, начав диалог со слов «хочу оставить отзыв».

Не нашли свою «Тройку» в базе? Не переживайте, специалисты обязательно ее добавят.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

«Людям в первую очередь интересно знать, как изменился транспорт конкретно для них, в тех местах, где они бывают, живут или работают. Поэтому мы сделали возможность для пассажиров сформировать такой персональный отчет. Для этого нужно ввести данные своей «Тройки» или авторизоваться через личный кабинет приложения и посмотреть, что изменилось в транспорте в определенных районах города, то есть конкретно для пользователя карты. Задачу делать транспорт доступным для пассажиров поставил Мэр Москвы Сергей Собянин)».

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Источник: Дептранс Москвы