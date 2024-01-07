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Выиграй Ладу
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За такой полис ОСАГО вас арестуют на полгода

«За рулем» рассказал, при каком нарушении по ОСАГО грозит штраф 80 тысяч рублей

В соответствии с пунктом 2.1.1 (1) ПДД, водитель обязан иметь при себе полис ОСАГО и передавать сотруднику ГИБДД, если тому необходима проверка. Сайт «За рулем» собрал распространенные нештатные ситуации и дал рекомендации по выходу из них. Но одной дело, когда вы просто забыли полис дома или полис есть, но закончился срок действия... А что будет в случае, если полис... поддельный?

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Если инспектор выявит это на месте, он вправе отстранить водителя от управления машиной до выяснения обстоятельств. Если в итоге появятся доказательства виновности водителя в сознательном пользовании подделкой, по статье 327 УК РФ ему будет грозить одна из мер:

  • штраф в размере полугодовой зарплаты;
  • штраф до 80 тысяч рублей;
  • исправительные работы до 480 часов или арест до 6 месяцев.

«За рулем» предупреждает: оформляйте страховку в офисах проверенных страховых компаний или на их официальных сайтах – это вполне рабочий способ не стать жертвой мошенников в сфере ОСАГО. И изучите все спорные ситуации, которые могут возникнуть у вас с инспектором ГИБДД по поводу вашего полиса.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
07.01.2024
Фото:Depositphotos
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