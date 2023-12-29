В 2024 году АВТОВАЗ выпустит 500 тысяч автомобилей Lada
В Москве состоялось итоговое заседание Совета директоров АВТОВАЗа под председательством вице-премьера – главы Минпромторга России Дениса Мантурова.
Было отмечено, что, несмотря на санкционное давление, АВТОВАЗ обеспечил непрерывность производства новых автомобилей и по итогам 2023 года выпустит более 374 тысяч Lada, что является рекордом за последние 10 лет.
Среди успехов этого года: возобновление производства Весты нового поколения в Тольятти, выпуск в декабре опытной партии российского электромобиля Lada e-Largus, обеспечение технологического суверенитета по более чем 1,2 тыс. позиций критически важных материалов и компонентов, расширение штата – для решения перспективных задач в коллектив влились более 2,5 тыс. новых сотрудников.
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На Совете директоров была одобрена стратегия развития компании до 2030 года.
Основные моменты:
- План производства на 2024 год – наращивание объемов выпуска автомобилей до 500 тыс. штук.
- Инвестиционная программа АВТОВАЗа на следующий год превысит 40 млрд рублей.
- До 2030 года АВТОВАЗ выпустит 12 новых моделей в различных сегментах, а также будет развивать партнерские проекты.
Ранее российский производитель анонсировал производство трех новых моделей Lada до 2026 года. Это удлиненный седан Lada Aura (сентябрь 2024-го), электрический e-Largus (2024 год) и Lada Iskra (начало 2025 года).
Недавно в базе Роспатента нашли изображения салона новой Lada Iskra, что говорит о том, что работы над новым бюджетником идут полным ходом. Автомобиль должен стать самым массовым и доступным на российском рынке. Построена Искра на платформе CMF-B, разработанной Renault Group.
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Источник: АВТОВАЗ
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