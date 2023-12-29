В 2024 году АВТОВАЗ выпустит 500 тысяч автомобилей Lada

Стратегия развития: АВТОВАЗ анонсировал 12 новых моделей до 2030 года

В Москве состоялось итоговое заседание Совета директоров АВТОВАЗа под председательством вице-премьера – главы Минпромторга России Дениса Мантурова.

Было отмечено, что, несмотря на санкционное давление, АВТОВАЗ обеспечил непрерывность производства новых автомобилей и по итогам 2023 года выпустит более 374 тысяч Lada, что является рекордом за последние 10 лет.

Среди успехов этого года: возобновление производства Весты нового поколения в Тольятти, выпуск в декабре опытной партии российского электромобиля Lada e-Largus, обеспечение технологического суверенитета по более чем 1,2 тыс. позиций критически важных материалов и компонентов, расширение штата – для решения перспективных задач в коллектив влились более 2,5 тыс. новых сотрудников.

На Совете директоров была одобрена стратегия развития компании до 2030 года.

Основные моменты:

План производства на 2024 год – наращивание объемов выпуска автомобилей до 500 тыс. штук.

Инвестиционная программа АВТОВАЗа на следующий год превысит 40 млрд рублей.

До 2030 года АВТОВАЗ выпустит 12 новых моделей в различных сегментах, а также будет развивать партнерские проекты.

Ранее российский производитель анонсировал производство трех новых моделей Lada до 2026 года. Это удлиненный седан Lada Aura (сентябрь 2024-го), электрический e-Largus (2024 год) и Lada Iskra (начало 2025 года).

Недавно в базе Роспатента нашли изображения салона новой Lada Iskra, что говорит о том, что работы над новым бюджетником идут полным ходом. Автомобиль должен стать самым массовым и доступным на российском рынке. Построена Искра на платформе CMF-B, разработанной Renault Group.

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Источник: АВТОВАЗ