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CP ROOKIE PRIUS CNF-HEV GR concept
29 декабря
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Toyota оснастила Prius гибридной установкой на углеродно-нейтральном топливе

Toyota нашла возможность создать гоночный гибрид Prius

Toyota презентовала на этапе серии Idemitsu Super Endurance Southeast Asia Trophy в Таиланде гоночный вариант автомобиля Prius. Специалисты завода Gazoo Racing разработали экспериментальный прототип под названием Toyota Prius CNF-HEV GR Concept. Машина даже уже совершила дебютный заезд на гоночной трассе в марафонской гонке, которая длилась 10 часов.

Основной акцент при разработке спорткара команда CP Rookie Racing, включая инженеров и стажеров Toyota, сделали на двигателе внутреннего сгорания. Примечательно, что его перевели на углеродно-нейтральное топливо, в качестве которого можно использовать водород или метан. В компании не стали раскрывать название конкретного вида.

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Достоверно известно, что с целью эффективности в условиях гоночных нагрузок у новинки увеличили емкость аккумулятора и улучшили систему охлаждения батареи. Также Toyota Prius CNF-HEV GR Concept оснастили комплектом необходимых средств безопасности для участия в официальных гонках.

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Источник: tsargrad.tv

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Toyota
29.12.2023
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Prius (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Prius  2010
/ срок владения: 3 - 5 лет

Достоинства:

Надежности и эксплуатационные расходы. Автоматика спасла жизнь, избежал ДТП.

Недостатки:

Ломучий привод поясничного подпора. Отслаивание окантовки стекол люка.

Комментарий:

Очередная статья человека не экслатировавшего Приусы. Недостаточная поворачиваемоть - где вы ее видели? резиновая тягомотина... А вы пробовали нажимать на педаль газа? Только машины от 2.5 литров могут соперничать с Приусом в разгоне. В общем твердая двойка статье!

+2