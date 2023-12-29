Toyota оснастила Prius гибридной установкой на углеродно-нейтральном топливе
Toyota презентовала на этапе серии Idemitsu Super Endurance Southeast Asia Trophy в Таиланде гоночный вариант автомобиля Prius. Специалисты завода Gazoo Racing разработали экспериментальный прототип под названием Toyota Prius CNF-HEV GR Concept. Машина даже уже совершила дебютный заезд на гоночной трассе в марафонской гонке, которая длилась 10 часов.
Основной акцент при разработке спорткара команда CP Rookie Racing, включая инженеров и стажеров Toyota, сделали на двигателе внутреннего сгорания. Примечательно, что его перевели на углеродно-нейтральное топливо, в качестве которого можно использовать водород или метан. В компании не стали раскрывать название конкретного вида.
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Достоверно известно, что с целью эффективности в условиях гоночных нагрузок у новинки увеличили емкость аккумулятора и улучшили систему охлаждения батареи. Также Toyota Prius CNF-HEV GR Concept оснастили комплектом необходимых средств безопасности для участия в официальных гонках.
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Источник: tsargrad.tv
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Отзывы о Toyota Prius (2)
Надежности и эксплуатационные расходы. Автоматика спасла жизнь, избежал ДТП.
Ломучий привод поясничного подпора. Отслаивание окантовки стекол люка.
Очередная статья человека не экслатировавшего Приусы. Недостаточная поворачиваемоть - где вы ее видели? резиновая тягомотина... А вы пробовали нажимать на педаль газа? Только машины от 2.5 литров могут соперничать с Приусом в разгоне. В общем твердая двойка статье!