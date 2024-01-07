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Сдвоенные колеса на передней оси грузовика – зачем они нужны? (видео)

В видео рассказали, откуда пошла тенденция применения двойных передних колес

Двойные колеса на передней оси начали применять американцы – в годы Второй мировой войны возникла идея, что таким образом можно повысить проходимость. И на уровне идеи это было логично – ведь на задней, более нагруженной оси таким образом можно снизить давление на грунт и облегчить перемещение. Решение применяли на многих грузовиках – в том числе, и на поставляемых СССР по ленд-лизу.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Однако на самом деле теория о повышении проходимости не очень-то оправдалась еще на этапе испытаний. То, что на одном типе грунта давало некоторое преимущество, совершенно не работало (или работало в минус) на другом. Кроме того, автомобиль становился громоздким и неповоротливым.

Тем не менее, идею передних двускатных колес «пропихнули» до серийного производства. Поговаривают, что на одном из совещаний по этому вопросу кто-то из американских военачальников высказал мысль о другом плюсе таких колес: мол, при наезде на мину разрушаться будет только одна из покрышек... А как оказалось на самом деле – смотрите в видео.

Источник: Гора автофактов

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Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
07.01.2024
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